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Малайзія страждає від сильних повеней, є загиблі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Малайзія страждає від сильних повеней, є загиблі

Як пише газета The Star, Малайзія страждає від потужних повеней, внаслідок яких уже загинули троє людей, 36 000 жителів були евакуйовані в безпечні місця.

Більше від стихії постраждав малазійський штат Джохор. Туди були направлені рятувальні загони, гелікоптери та додаткові плавзасоби, щоб евакуювати людей.

Повінь почалася в Джохорі в середу, 1 березня, внаслідок сильних злив. У четвер вже було затоплено сусідні з Джохором регіони.

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