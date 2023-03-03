Малайзія страждає від сильних повеней, є загиблі

Як пише газета The Star, Малайзія страждає від потужних повеней, внаслідок яких уже загинули троє людей, 36 000 жителів були евакуйовані в безпечні місця.

Більше від стихії постраждав малазійський штат Джохор. Туди були направлені рятувальні загони, гелікоптери та додаткові плавзасоби, щоб евакуювати людей.

Повінь почалася в Джохорі в середу, 1 березня, внаслідок сильних злив. У четвер вже було затоплено сусідні з Джохором регіони.

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