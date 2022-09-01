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Ви цього точно не знали: Несподівані речі, які не можна провозити за кордон

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Ви цього точно не знали: Несподівані речі, які не можна провозити за кордон

Напевно, кожен мандрівник знає, які речі не можна провозити в багажі. Але при перетині кордонів з деякими країнами навіть завзятим туристам іноді доводиться дивуватися, оскільки в момент огляду можуть виникнути проблеми через, здавалося б, абсолютно несподівані предмети, що опинилися в валізі. Читайте про них у матеріалі «ДІП».

Нова Зеландія: іграшки на колесах та музичні інструменти

Дитячі машинки, біговелі або велосипеди можуть конфіскувати митники при перетині кордону. Справа в тому, що в Новій Зеландії (і в Австралії) дуже дбайливо ставляться до охорони місцевого рослинного світу. А на колесах іграшок чи велосипедів можуть опинитися частинки ґрунту інших країн, у яких залишилися «чужорідні» мікроорганізми.

Щодо музичних інструментів, то їх заборонено ввозити в країну, щоб не створювати конкуренцію місцевим виробникам. Щоправда, власну гітару, наприклад, туристу провезти все ж таки дозволять. Але інструмент обов’язково потрібно вивезти назад.

Африка: поліетиленові пакети

На території більшості африканських держав заборонено виготовлення поліетиленових пакетів, оскільки ці вироби розкладаються сотні років, завдаючи шкоди природі. Дбаючи про збереження флори та фауни, жителі Африки не допускають ввезення туристами поліетиленових пакетів на територію країн.

Мадагаскар: парфумерія

На Мадагаскарі відмінно налагоджено виробництво ванілі та розміщено величезну кількість заводів, що виготовляють із неї парфумерне масло. Щоб не створювати конкуренцію місцевим виробникам, було вирішено запровадити заборону на ввезення на територію острова будь-якої парфумерії.

Сінгапур: жуйка

Жувальна гумка у Сінгапурі суворо заборонена. Її ввезення в країну з метою боротьби за чистоту заборонено на законодавчому рівні. Спроба обійти правила може закінчитися вельми великим штрафом.

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