Всі розділи
ГоловнаЛитваУ Вільнюському аеропорту пасажири можуть побачити яйце, прикрашене речами, які не можна...
ЛитваТуризм

У Вільнюському аеропорту пасажири можуть побачити яйце, прикрашене речами, які не можна перевозити до ручної поклажі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Вільнюському аеропорту пасажири можуть побачити яйце, прикрашене речами, які не можна перевозити до ручної поклажі.

Якщо найближчим часом на вас чекає поїздка через Вільнюський аеропорт, то ви можете побачити оригінальне творіння — яйце, прикрашене речами, які не можна перевозити в ручну поклажу. Ця інсталяція висотою більше 1,5 м прикрашена більш ніж 1000 ножиків, ножиць, запальничок, бритв та інших заборонених предметів. Литовські аеропорти таким чином нагадують пасажирам про важливі правила безпеки.

У Вільнюському аеропорту пасажири можуть побачити яйце, прикрашене речами, які не можна перевозити до ручної поклажі

Яйце було придумано головою відділу безпеки аеропорту Альгірдасом Вензлаускасом. Він сказав, що така ідея виникла, оскільки все частіше в ручній поклажі стали з’являтися заборонені речі, а з настанням літа їхня кількість зросте. Для інсталяції були використані залишені пасажирами на контролі речі. Так ці предмети „отримали друге життя“.

У Вільнюському аеропорту пасажири можуть побачити яйце, прикрашене речами, які не можна перевозити до ручної поклажі

„Коли збирається велика кількість таких невеликих та недорогих речей, ми їх утилізуємо відповідно до встановленого порядку. Цього разу виникла ідея використати їх із користю. Оскільки всі ці речі різнокольорові, вони підходять для прикрашання яйця, а воно привертає увагу пасажирів та виконує виховну місію“, – сказав Вензлаускас.

У Вільнюському аеропорту пасажири можуть побачити яйце, прикрашене речами, які не можна перевозити до ручної поклажі

Це не перша інсталяція із заборонених речей. Три роки тому під Різдво там було встановлено ялинку, прикрашену ножицями, запальничками, ножами та гільзами. Ця ідея привернула увагу світових засобів масової інформації.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Британії скасували сотні рейсів: Співробітники служби безпеки аеропорту Хітроу оголосили 10-денний страйк

Велика Британія
Понад 1400 співробітників служби безпеки аеропорту Хітроу оголосили страйк,...

Туристам повідомили про їхні помилки в магазинах Duty Free, які можуть коштувати грошей

LifeStyle
Скоротити час у магазинах Duty Free – один із...

Названі найкращі аеропорти світу у 2023 році

Велика Британія
Британська компанія Skytrax, яка вивчає якість авіапослуг, опублікувала щорічний...

Кинули на 20 годин: В Іспанії сотні туристів спали на підлозі та стрічці для багажу в очікуванні свого рейсу

Іспанія
Сотні британських пасажирів провели ніч в аеропорту Лансароте: їхній...

Майданчик для гольфу та 40-метровий водоспад: Чим підкуповують туристів найкращі аеропорти світу

Катар
В Амстердамі вручили свій "Оскар" найкращим авіагаваням світу: у...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму