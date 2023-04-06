У Вільнюському аеропорту пасажири можуть побачити яйце, прикрашене речами, які не можна перевозити до ручної поклажі.

Якщо найближчим часом на вас чекає поїздка через Вільнюський аеропорт, то ви можете побачити оригінальне творіння — яйце, прикрашене речами, які не можна перевозити в ручну поклажу. Ця інсталяція висотою більше 1,5 м прикрашена більш ніж 1000 ножиків, ножиць, запальничок, бритв та інших заборонених предметів. Литовські аеропорти таким чином нагадують пасажирам про важливі правила безпеки.

Яйце було придумано головою відділу безпеки аеропорту Альгірдасом Вензлаускасом. Він сказав, що така ідея виникла, оскільки все частіше в ручній поклажі стали з’являтися заборонені речі, а з настанням літа їхня кількість зросте. Для інсталяції були використані залишені пасажирами на контролі речі. Так ці предмети „отримали друге життя“.

„Коли збирається велика кількість таких невеликих та недорогих речей, ми їх утилізуємо відповідно до встановленого порядку. Цього разу виникла ідея використати їх із користю. Оскільки всі ці речі різнокольорові, вони підходять для прикрашання яйця, а воно привертає увагу пасажирів та виконує виховну місію“, – сказав Вензлаускас.

Це не перша інсталяція із заборонених речей. Три роки тому під Різдво там було встановлено ялинку, прикрашену ножицями, запальничками, ножами та гільзами. Ця ідея привернула увагу світових засобів масової інформації.