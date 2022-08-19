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МЗС Литви: країни ЄС мають анулювати видані росіянам турвізи

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
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МЗС Литви: країни ЄС мають анулювати видані росіянам турвізи

Держави – члени Євросоюзу мають скасувати видані громадянам РФ туристичні візи. Таку думку висловив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Вже зараз необхідно сказати тверде “ні” туристам із Росії та Білорусі. Водночас продовжуватиме приймати тих, кому потрібна гуманітарна допомога, притулок, а не канікули в Європі», – пояснив міністр.

Він також додав, що таке рішення варто ухвалювати на рівні всього Євросоюзу і не пускати російських відпускників доти, доки не закінчиться війна РФ проти України.

Зазначимо, що наприкінці серпня міністри закордонних справ ЄС мають зібратися у Празі на неофіційній зустрічі. Однією з можливих тем розмови є візові обмеження для громадян РФ. Втім, за словами інсайдерів, проти ануляції шенгену у росіян виступають Німеччина, Франція та країни Південної Європи, де економіка багато в чому залежить від російського турпотоку.

Варто зауважити, що з 18 серпня Естонія вже заборонила в’їзд громадянам РФ на свою територію з віз, виданих у республіці. А Фінляндія з 1 вересня скоротить кількість заяв, що приймаються від росіян, на відповідні документи.

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