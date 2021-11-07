Вийшли з-під контролю: пілот напав на стюардесу через розбіжності щодо маски

Розбіжності поглядів екіпажу ONE AIRLINE вийшли з-під контролю. Пілот американської авіакомпанії Southwest нібито напав на іншого члена екіпажу. Бійка сталася минулого місяця в Сан-Хосе, Каліфорнія. Повідомляється, що бійка між пілотом і стюардесою була через маски. Сержант Крістіан Камарілло з Департаменту поліції Сан-Хосе сказав USA Today: «Подія включала розбіжності щодо носіння масок».
Пілота звинуватили в нападі на бортпровідницю «під час нічної поїздки» в барі готелю в Каліфорнії.
Останній інцидент підхопили користувачі соціальних мереж.
PG Harley сказав: «Схоже, Southwest може мати проблеми зі своїми пілотами».
Тоді як Марті Лу дивувався: «Що останнім часом відбувається з пілотами SouthwestAir?»
А користувач Twitter D. Creemer написав: «Просто дивуюсь, як ви оцінюєте кандидатів-пілотів за розумні навички прийняття рішень?».
За даними Федерального управління авіації, за останній рік надійшло понад 5000 повідомлень про непокірних пасажирів. З повідомлень про непокірних пасажирів 3642 були пов’язані з масками.
Інциденти між екіпажем і пасажирами можуть бути досить поширеними. Але проблеми з пілотами є більш незвичайними. Після інциденту авіакомпанія надіслала співробітникам електронного листа.
У ньому сказано: «Перехід межі в гарячій розмові може бути порушенням наших рекомендацій для співробітників і навіть може закінчитися втратою роботи.
«Вкрай важливо, щоб ми ставилися до всіх з повагою та поважали наші відмінності, не нав’язуючи свої ідеали комусь іншому».