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Величезна фабрика по виробництву марихуани отруює будинок принца Гаррі і Меган

Величезна фабрика по виробництву марихуани отруює будинок принца Гаррі і Меган
Фото: Офіційний профіль Instagram
LifeStyle

Власники об'єкта пообіцяли встановити нові «системи контролю запаху».

Гліб Парфененко

Величезна фабрика по виробництву марихуани, побудована недалеко від будинку принца Гаррі і Меган Маркл в Монтесіто, штат Каліфорнія, регулярно отруює цей район, пише британське «Mirror».

За даними газети, завод з 20 теплицями для конопель знаходиться менш ніж в десяти хвилинах їзди від маєтку герцога і герцогині Сассекських за 15 мільйонів доларів.

Місцеві жителі неодноразово скаржилися на специфічний запах, який поширюється по території заводу. За словами 60-річного місцевого жителя Грегорі Гандруда, проїжджаючи по шосе біля заводу, йому довелося зупинитися, тому що він «втратив потік своїх думок».

Власники об’єкта пообіцяли встановити нові «системи контролю запаху». Інший місцевий житель, Річард Майнардс, каже, що фабрика почала роботу в 2016 році, коли в штаті було легалізовано виробництво марихуани.

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