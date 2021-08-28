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Тім Кук продав акції Apple на 752 мільйони доларів

LifeStyle

Вартість одного паперу становила 148-150 доларів

Євгеній Подольський

На цьому тижні Тім Кук продав акції Apple на суму понад 750 млн доларів. Проданий пакет паперів був бонусним і дістався Тіму Куку ще 10 років тому, коли він змінив Стіва Джобса на посту глави Apple.

24 серпня їм були продані 5 млн акцій за ціною 148-150 доларів за штуку на суму 752 млн доларів. Угоди були частиною заздалегідь підготовленого плану продажу акцій, прийнятого в серпні минулого року, за схемою, що використовується керівниками американських компаній.

Більше половини продажів, на суму 397 млн ​​доларів, були утримані Apple для покриття податкових зобов’язань Тіма Кука при реалізації опціонів.

Раніше повідомлялося, що фінансові показники Apple Inc. в минулому фінансовому році перевершили внутрішні цілі компанії, що дозволило їй збільшити бонусні виплати топ-менеджерам.

Грошова винагорода головного виконавчого директора Apple Тіма Кука за 2020 фінрік, що завершився у вересні, виросло на 40%, до $ 10,7 млн, свідчать документи, спрямовані Apple в Комісію з цінних паперів і бірж (SEC). В 2019 фінроці сума винагороди Кука зменшилася на 36%, оскільки показники прибутку і виручки Apple знизилися.

За підсумками 2020 фінроку, незважаючи на пандемію коронавыруса, прибуток Apple виріс на 3,9% завдяки стрибку попиту на випущені компанією ноутбуки та планшети в умовах, коли безліч людей по всьому світу перейшло на віддалену роботу і дистанційне навчання. Капіталізація Apple в 2020 році злетіла на 80% і перевищила 2 трлн доларів.

Крім того, в минулому році у власність Кука перейшли акції Apple загальною вартістю 281,9 млн доларів, які він отримав з обмеженнями в рамках довгострокового пакета стимулюючих виплат, оформленого в 2011 році, коли він став CEO Apple.

Новий план заохочення Кука, прийнятий у вересні 2020 року, передбачає передачу чолі Apple акцій, які перейдуть в його власність в 2023-2025 роках. Це дає Куку стимул залишатися на чолі компанії в найближчі роки, писав The Wall Street Journal.

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