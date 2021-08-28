Тім Кук продав акції Apple на 752 мільйони доларів

На цьому тижні Тім Кук продав акції Apple на суму понад 750 млн доларів. Проданий пакет паперів був бонусним і дістався Тіму Куку ще 10 років тому, коли він змінив Стіва Джобса на посту глави Apple.
24 серпня їм були продані 5 млн акцій за ціною 148-150 доларів за штуку на суму 752 млн доларів. Угоди були частиною заздалегідь підготовленого плану продажу акцій, прийнятого в серпні минулого року, за схемою, що використовується керівниками американських компаній.
Більше половини продажів, на суму 397 млн доларів, були утримані Apple для покриття податкових зобов’язань Тіма Кука при реалізації опціонів.
Раніше повідомлялося, що фінансові показники Apple Inc. в минулому фінансовому році перевершили внутрішні цілі компанії, що дозволило їй збільшити бонусні виплати топ-менеджерам.
Грошова винагорода головного виконавчого директора Apple Тіма Кука за 2020 фінрік, що завершився у вересні, виросло на 40%, до $ 10,7 млн, свідчать документи, спрямовані Apple в Комісію з цінних паперів і бірж (SEC). В 2019 фінроці сума винагороди Кука зменшилася на 36%, оскільки показники прибутку і виручки Apple знизилися.
За підсумками 2020 фінроку, незважаючи на пандемію коронавыруса, прибуток Apple виріс на 3,9% завдяки стрибку попиту на випущені компанією ноутбуки та планшети в умовах, коли безліч людей по всьому світу перейшло на віддалену роботу і дистанційне навчання. Капіталізація Apple в 2020 році злетіла на 80% і перевищила 2 трлн доларів.
Крім того, в минулому році у власність Кука перейшли акції Apple загальною вартістю 281,9 млн доларів, які він отримав з обмеженнями в рамках довгострокового пакета стимулюючих виплат, оформленого в 2011 році, коли він став CEO Apple.
Новий план заохочення Кука, прийнятий у вересні 2020 року, передбачає передачу чолі Apple акцій, які перейдуть в його власність в 2023-2025 роках. Це дає Куку стимул залишатися на чолі компанії в найближчі роки, писав The Wall Street Journal.