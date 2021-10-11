Стейки з м’яса, заради яких не вбивають тварин

Що спільного у Білла Гейтса, Річарда Бренсона і Леонардо Ді Капріо? Всі троє зацікавлені в штучному м’ясі. Вони інвестували в стартапи, які розробляють технології для синтетичних м’ясних продуктів. Три VIP-інвестора вважають, що “м’ясо з пробірки” внесе вирішальний внесок в захист клімату та скорочення фабричного землеробства. Так вважають вчені з університетів Оксфорда і Амстердама, які підрахували, що при виробництві так званого “м’яса in vitro” використовується на 96% менше води, на 99% менше сільськогосподарських земель, а технологія скорочує викиди атмосферних газів на 78-96% – і все це в порівнянні з виробництвом м’яса тварин. Не будемо забувати і про моральний аспект: в цій технології не вбивають тварин.

В основі лежить саме технологія “in vitro”, заснована на клітинах з м’яса тварин: клітини беруться у свиней, курей або великої рогатої худоби, які потім культивуються в лабораторії. Нові продукти допоможуть задовольнити зростаючий у світі голод по м’ясу, оскільки, за даними Всесвітньої продовольчої організації, до 2050 року світовий попит на м’ясо збільшиться на цілих 70%.

У Сінгапурі та Ізраїлі вже подають синтетичне м’ясо

Синтетичне м’ясо вже увійшло в меню ресторанів в декількох країнах світу. У вишуканому сінгапурському ресторані Club 1880 гості тепер можуть замовити порцію хрусткої курки з кунжутним панаде і макаронними галушками за 15 євро. Синтетичне м’ясо також є в Сінгапурі, а тепер і в Ізраїлі.

Каліфорнійська компанія Eat Just отримала першу в світі ліцензію на синтез м’яса з м’язових клітин тварин в 2020 році. Але на ринок вже вийшло не менше 80 компаній по виробництву м’яса, вирощеного в лабораторних умовах, що привернуло серйозних інвесторів. Але і традиційні харчові концерни проявляють діловий інтерес до нових розробок.

Так що “м’ясо in vitro” незабаром може увійти в серйозне промислове виробництво. Компанія Eat Just планує побудувати великий завод в Катарі. Якщо влада цієї країни дозволить продаж синтетичного м’яса, каліфорнійська фірма може незабаром почати поставляти його по всьому світу.

Але “м’ясо з пробірки” також зустрічає опір. Знаменитий шеф-кухар Сара Вінер, наприклад, вважає, що це небезпечний глухий кут. Вона каже, що при виробництві синтетичного м’яса буде витрачатися набагато більше енергії та інших ресурсів.

Справа в тому, що для масового виробництва штучного м’яса будуть потрібні величезні біореактори, які споживають колосальну кількість електроенергії, визнає Сільвія Вольф з Технологічного інституту Карлсруе. Крім того, для вирощування стовбурових клітин буде використовуватися живильний бульйон з ембріонів телят, а це значить, що доведеться вбити мільйони телят. Вчені шукають вирішення цієї проблеми, намагаючись замінити телячу сироватку рослинними компонентами, наприклад, з водоростей.

Це все ще занадто дорого

Але найбільша перешкода для нової технології виникає – як це часто буває – через вартість. У 2013 році лабораторна фрикаделька як і раніше коштувала 250 000 євро. Так, сьогодні її можна з’їсти “вже” за 45 євро, але по-справжньому конкурентоспроможна ринкова ціна буде досягнута тільки в 2030 році, вважають експерти. Однак вже зараз набирає силу думка, що в довгостроковій перспективі лабораторне м’ясо стане дешевше натурального. Одна велика консалтингова компанія навіть прогнозує, що в 2040 році тільки 40% м’ясних продуктів буде проводитися з м’яса убитих тварин.

У Німеччині не очікують, що завтра в супермаркетах з’явиться синтетичне м’ясо. На відміну від Сінгапуру та Ізраїлю, органи охорони здоров’я Німеччини ще не видали відповідну ліцензію. А інтерес німецьких споживачів, схоже, поки не такий великий.