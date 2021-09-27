Різниця в ціні в 2000 разів: як виробники бутильованої води обманюють споживачів

Вода в пляшках у всьому світі користується величезним попитом. Її продажі ростуть в середньому на 10% в рік і до наступного 2022 року оборот цієї індустрії складе 280 мільярдів доларів.

Якщо з країнами, що розвиваються все ясно, то з чим пов’язане зростання попиту на цей продукт там, де населення забезпечене якісною водопровідною водою?

Вперше бутильовану воду почали продавати досить давно, ще в XVIII столітті. У 1760-х роках бостонская компанія Jackson’s Spa розливала мінеральну воду в скляні пляшки, пропонуючи їх своїм клієнтам як терапевтичний засіб від різних захворювань.

У XIX столітті в деяких країнах виробники почали випускати бутильовану питну воду, що являла собою звичайну, але яка пройшла очистку. Попит на цей товар був високий, так як в містах водопровідна вода була вкрай низької якості та населення долали епідемії кишкових інфекції.

Доставка бутильованої води в США на зорі XX століття вже була організована з розмахом і з залученням найсучасніших транспортних засобів

Бізнес цей розвивався досить активно в багатьох країнах світу, поки в XX столітті була придумана технологія хлорування питної водопровідної води. Поява дешевої і якісної води в багатьох будинках США і Європи, звичайну бутильовану воду купувати майже перестали і активно продавалася лише лікувальна, мінеральна.

За водою з підземних джерел стійко закріпилася репутація цілющої. У 1898 році, французький лікар Луї Пер’є заснував водолікарню в місті Вережень і при ній відкрив підприємство з розливу мінеральної води з місцевих джерел.

Споживачі дуже недешевої води Perrier впевнені, що належать до еліти і споживають краще. Насправді їх безсовісно обманюють більш століття.

Свій продукт Пер’є поставляв в елітні готелі і ресторани Європи, але його бізнес був зовсім невеликим. Все змінилося в 1946 році, коли підприємство викупив підприємливий бізнесмен Густав Левен. Він домігся того, що в короткі терміни вода з Вережень зайняла левову частку європейського ринку, потіснивши таких конкурентів як Evian і Vittel.

В початку 1970-х бренд Perrier став безперечним лідером в Європі і вийшов на простори американського ринку. У США маркетинг вимагав особливого підходу, тому Левен зробив ставку в першу чергу на снобізм місцевого споживача. Воду з Європи підносили як продукцію для обраних, тих, хто домігся в цьому житті успіху і багато собі може дозволити.

Маркетологи Perrier знаються у виробництві реклами, використовуючи найбільш ефектні образи і технології

Це була вдала для американського ринку стратегія – вона спрацювала і з 1975 по 1978 обсяг продажів води Perrier на американському ринку виріс з 2,5 мільйона до 75 мільйонів пляшок на рік. Добре допомогла бізнесу Левена мода на здоровий спосіб життя. Вода в пляшках вважалася і раніше одним з основних її атрибутів.

У 1990-х роках в галузі сталася справжня революція – на ринку представили свою бутильовану воду такі гіганти як PepsiCo (вода Aquafina), Nestle (вода Pure Life) і Coca-Cola (вода Dasani). Після вступу в гру цих виробників бутильована вода здобула остаточну перемогу над водопровідною.

Аналітики компанії Beverage Marketing Corporation підрахували, що в світі щорічно продається 460 мільярдів літрів бутильованої води. Найбільшим споживачем цього продукту є Китай, жителі якого щорічно купують 80 мільярдів літрів, а друге місце у США, де продають 45 мільярдів літрів. Наступні позиції по споживанню займають країни з жарким кліматом, такі як Мексика, Індонезія, Бразилія, Індія і Таїланд.

Чудова Діта фон Тіз не може обійтися без води Perrier. Чи нам сумніватися в її користі?

Замикають десятку лідерів за попитом на бутильовану воду благополучні європейські країни Німеччина, Італія і Франція, де щороку продають відповідно 12, 11 і 9 мільярдів літрів води в пляшках. Попит на цю продукцію в цих країнах високий, незважаючи на високу якість водопровідної води.

Ви замислювалися про те, наскільки бутильована вода дорожче водопровідної? Різниця в ціні становить приблизно 2000 разів! Є країни, в яких така вода коштує дорожче молока, пива і навіть бензину. І це не в країнах, що розвиваються, де не вистачає питної води, а в державах, де комунальні послуги знаходяться на висоті.

За даними громадської організації Food and Water Watch, в США літр бутильованої води, в середньому, в три рази дорожче літра молока і майже в 4 рази дорожче літра бензину. Чому так відбувається? Чому люди купують звичайну воду в пляшках, не шкодуючи на неї грошей?

Головним козирем виробників бутильованої води в усьому світі є те, що вона екологічніше, чистіше і корисніше будь-якої іншої. Це навіюється споживачам за допомогою хитрих маркетингових технологій, через рекламні ролики і бігборди. Насправді те, що вселяють нам хитрі торговці звичайною водою не має з реальністю нічого спільного.

У країнах Європи стандарти більш вимогливі до водопровідної води, ніж до бутильованої

Цікавим є той факт, що в США і країнах Євросоюзу якість води з крана теоретично може виявитися вище, ніж бутильованої. Це удаване абсурдним обставина пов’язана з тим, що держава набагато суворіше контролює водопровідну воду, ніж бутильовану.

Існує чимало прикладів, коли пропонована виробниками вода виявлялася небезпечною для здоров’я і навіть життя. У квітні 2019 американський споживчий журнал Consumer Reports сповістив про те, що в воді шести популярних в США брендів: Starkey (належить Whole Foods), Peñafiel (Keurig Dr. Pepper), Crystal Geyser Alpine Spring Water, Volvic (Danone), а також Crystal Creamery і EartH₂O, виявлений миш’як з небезпечної для організму людини концентрації.

Але навіть в тому випадку, якщо виробник ставиться до своїх обов’язків максимально акуратно, розлита по пластикових пляшках очищена вода не може бути чистою за замовчуванням. В процесі зберігання, навіть не дуже тривалого, вона неминуче забруднюється мікрочастинками пластика, з якого виготовлено тару.

Також добре відомо, що навіть при невеликому нагріванні, пластик починає виділяти шкідливі хімічні речовини, які тут же потрапляють в воду. Саме тому не рекомендується залишати бутильовану воду в місцях, де на ємність можуть потрапляти прямі сонячні промені.

Пластикова тара небезпечна – цей факт є загальновизнаним

У рекламі бренди акцентують увагу на тому, що бутильована вода смачніше водопровідної. Чи так це? Перевірити це твердження нескладно і в вермонтський університеті вирішили поставити в питанні жирну крапку. Там дали групі дегустаторів спробувати водопровідну і представлену на ринку відомими компаніями воду, без позначень приналежності.

Як виявилося, професійні дегустатори в переважній більшості випадків не змогли відрізнити воду з крана і воду з красивою фірмової пляшки, яка коштує в сотні разів дорожче. Президент Тихоокеанського інституту Пітер Глейком в своєму інтерв’ю виданню Business Insider сказав з цього приводу наступне:

Неправильно вважати, що бутильована вода чистіша, здоровіша або безпечніша, ніж водопровідна. Вода в пляшках не краща регулюється, чи не краще перевіряється і не краще контролюється, ніж водопровідна. А коли виникають проблеми з водопровідною водою, рішення полягає в тому, щоб інвестувати в оновлення і ремонт наших систем водопостачання, а не в воду в пляшках.

Щодня тисячі подібних вантажних автомобілів розвозять воду в магазини і офіси по всій території США

Не можна забувати і те, що екологічність виробництва бутильованої води залишає бажати кращого. Пластикові пляшки – один з найсерйозніших забруднюючих факторів на планеті. У 2016 році при виробництві пляшок для води в США було використано 2 мільйони тонн пластику, для виготовлення якого було видобуто не менше 64 мільйонів барелів нафти.

Можна впевнено говорити про те, що загальна переконаність в тому, що вода в пляшках краще і корисніше звичайної, водопровідної – це результат лобіювання інтересів виробників цієї продукції на найвищому рівні і, звичайно ж, ефект від вміло виготовленої реклами.

Видання Business Insider провело приблизний підрахунок коштів, вкладених Nestle Waters NA, Nestle USA і Coca-Cola в лобіювання своїх інтересів в Конгресі США і з’ясувалося, що в цих цілях було витрачено не менше 28 мільйонів доларів. І знаєте яка основна мета цього лобізму? Зовсім не популяризація бутильованої води. Виробники домагаються скорочення бюджетних витрат на державне водопостачання.

Також відомі бренди чимало вкладаються в антирекламу водопровідної води, показуючи її низьку якість і небезпеку для здоров’я. Тут виправдані будь-які капіталовкладення – мільйони людей у ​​всьому світі почали боятися воду з крана і це стосується навіть жителів таких країн, як Великобританія, Швейцарія і Франція.

Головний секрет виробників питної води, який вони ні за що добровільно не розкриють – це рентабельність їхнього бізнесу. Багато шановні експерти впевнені, що прибуток гравців цього ринку цілком може конкурувати з прибутком, одержуваної наркокартелями від торгівлі наркотиками. Вигода брендів становить не сотні, а тисячі відсотків!

В американському документальному фільмі «Потік: заради любові до води», що вийшов в 2011 році, автори наводять такий простий приклад. На початку 2000-х компанія Nestle придбала право використовувати воду з джерел штату Мічиган протягом 99 років. За цю можливість компанія заплатила 70 тисяч доларів. У рік виходить не багато, щось близько 700 доларів. Що має з цього один з найбільших виробників бутильованої води? Цифра вражає уяву – на розливі цієї води компанія заробляє більше 1,8 мільйона доларів на добу!

Джерело: i24.info