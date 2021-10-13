ГоловнаLifeStyleРепер Тайга заарештований за підозрою в домашньому насильстві
LifeStyle

Репер Тайга заарештований за підозрою в домашньому насильстві

Гліб Парфененко
" />

Репер Тайга був заарештований в Лос-Анджелесі за підозрою в домашньому насильстві і звільнений під заставу в 50 000 доларів, повідомляє Associated Press.

Причина – завантажені в інтернет фотографії колишньої дівчини репера Камарина Свонсон, на яких у неї синець під оком.

«Мене ображають емоційно, морально і фізично, і я не приховую цього», – написала 22-річний дизайнер в Instagram.

Представник «Тайги» не відповів на запит агентства про коментарі.

Репер, уроджений Майкл Стівенсон, також мав відношення з зірками реаліті-шоу Кайлі Дженнер і Black China.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International