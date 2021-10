Репер Тайга заарештований за підозрою в домашньому насильстві

Репер Тайга був заарештований в Лос-Анджелесі за підозрою в домашньому насильстві і звільнений під заставу в 50 000 доларів, повідомляє Associated Press.

Причина – завантажені в інтернет фотографії колишньої дівчини репера Камарина Свонсон, на яких у неї синець під оком.

Rapper Taiga has been arrested following reports of domestic violence in the Hollywood Hills. https://t.co/5fXKyYElrQ

— GreeleyTribune.Net (@Greeley_Tribune) October 12, 2021