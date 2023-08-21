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Puma вже багато років поєднує стиль та функціональність, відкрийте для себе їхню останню колекцію

Puma, культовий спортивний бренд з багатою спадщиною, залишив незгладимий слід у світі легкої атлетики з моменту свого заснування в 1948 році. Заснована Рудольфом Дасслером, братом засновника Adidas Адольфа Дасслера, Puma зарекомендувала себе як новатор у виробництві спортивного одягу, взуття та аксесуарів.

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Puma вже багато років поєднує стиль та функціональність, відкрийте для себе їхню останню колекцію
Фото: Envato

З перших днів бренд Puma: https://prm.com/ua/m/puma став символом продуктивності, а його продукція прикрашала ноги легендарних спортсменів, серед яких Пеле, Дієго Марадона, Усейн Болт та багато інших.

Цей бренд завжди відзначався інноваційними рішеннями та високоякісною продукцією, що дозволяє кожному відчути себе комфортно та стильно незалежно від обраної активності. Остання колекція Puma – це справжнє втілення цінностей бренду та нових трендів у світі моди. Дізнайтесь про неї більше у цій статті.

PUMA Slipstream & Cali – Стиль в кожному кроці

PUMA Slipstream & Cali — остання колекція PUMA, яка поєднує в собі широкий асортимент одягу нейтральних кольорів. Амбасадорами цієї колекції стали професійний український футболіст Олександр Зінченко, та Надя Дорофєєва, українська співачка, блогерка та авторка пісень.

Кросівки Slipstream Sneakers

Slipstream Sneakers вдосконалюють оригінал 1987 року та привносять абсолютно нову енергію у вуличний стиль. Кросівки Slipsream забезпечують м’яку амортизацію завдяки дуже високій п’яті. Окрім того, кросівки Slipstream Sneakers доступні у двох варіантах: синтетичні для осені та шкіряні для літа.

Штани Downtown

Штани Downtown це класичні штани вільної посадки з тканини френч трі. Вони виготовлені з переробленої бавовни на 30%, що втілює крок уперед до кращого майбутнього. На момент написання статті, штани Downtown доступні у 3 кольорах: Toasted, Warm White, та Puma Black.

Толстовка/Лонгслів Downtown

Толстовка Downtown це кофти крою оверсайз із круглим вирізом горловини в рубчик. Вони прекрасно поєднуються з іншим одягом колекції Slipstream & Cali та підійдуть для створення образів у стилі кежуал. На момент написання статті, толстовка Downtown  доступні у 4 кольорах: Peach Smoothie, Toasted, Warm White, та Puma Black, а лонгслів Downtown лише у 2: Warm White, та Puma Black.

Puma вже багато років поєднує стиль та функціональність, відкрийте для себе їхню останню колекцію
Фото: Envato. Excited charming emotional brunette dark-skinned woman in oversized purple hoodie smiles and ruffles hair outdoors.

Футболка Downtown

Справжнім відкриттям колекції PUMA Slipstream & Cali стали жіночі футболки вільного крою Downtown. Вони прикрашені графічним принтом спереду й ззаду та прекрасно підійдуть як для дому, так і для вулиці. Футболка Downtown доступна у двох кольорах: Puma Black та Peach Smoothie.

Дитячий Одяг

Нова колекція PUMA Slipstream & Cali також представляє широкий вибір дитячого одягу. Найпопулярніші кольори цього сезону це Myrtle, Toasted, та класичний Puma Black. Серед представленого одягу є

  • Дитяче худі Downtown Youth Logo Hoodie
  • Дитячі штани Downtown Youth Sweatpants
  • Дитячі кросівки Slipstream Leather Alternative Closure Sneakers Kids

Сумки

Перлиною нової колекції Slipstream & Cali є мінімалістичні сумки. Класична сумка Classics Archive Tote Bag доступна у чорному кольорі, а сумки Sense Cross Body Bag доступні у 3 колорвеях: Puma White, Granola та Puma Black.

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