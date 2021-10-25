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Померла зірка всіма улюбленого телесеріалу “Друзі”

Гліб Парфененко
Померла зірка всіма улюбленого телесеріалу

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв Гюнтера в улюбленому багатьма поколіннями серіалі “Друзі”, помер у віці 59 років, повідомляє BBC.

“Тайлер мирно помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі в неділю вранці”, – йдеться в заяві його менеджера.

У нього був діагностований рак простати на пізній стадії, який згодом поширився на кістки. Саме це також завадило Тейлору з’явитися в прямому ефірі спеціального епізоду “Друзів”.

Актор, яскраво зображував бармена Гюнтера в “Централ Перк”, був і залишається популярною фігурою серед шанувальників серіалу, знявшись в 150 епізодах разом з нашими улюбленцями Рейчел, Россом, Фібі, Чендлером, Монікою і Джоуї.

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