Померла зірка всіма улюбленого телесеріалу “Друзі”

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв Гюнтера в улюбленому багатьма поколіннями серіалі “Друзі”, помер у віці 59 років, повідомляє BBC.

“Тайлер мирно помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі в неділю вранці”, – йдеться в заяві його менеджера.

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021