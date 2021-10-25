Померла зірка всіма улюбленого телесеріалу “Друзі”

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв Гюнтера в улюбленому багатьма поколіннями серіалі “Друзі”, помер у віці 59 років, повідомляє BBC.
“Тайлер мирно помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі в неділю вранці”, – йдеться в заяві його менеджера.
Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz
— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021
У нього був діагностований рак простати на пізній стадії, який згодом поширився на кістки. Саме це також завадило Тейлору з’явитися в прямому ефірі спеціального епізоду “Друзів”.
Актор, яскраво зображував бармена Гюнтера в “Централ Перк”, був і залишається популярною фігурою серед шанувальників серіалу, знявшись в 150 епізодах разом з нашими улюбленцями Рейчел, Россом, Фібі, Чендлером, Монікою і Джоуї.
RIP James Michael Tyler (1962-2021) #friends pic.twitter.com/dBPEYfZFIs
— 🎃🔪 Horror Queen Neve 🔪🎃 (@HorrorQueenNeve) October 24, 2021