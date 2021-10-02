Останній Джеймс Бонд б’є рекорди. У перший день він заробив майже 5 мільйонів фунтів стерлінгів

У п’ятницю продюсери заявили, що останній фільм про Джеймса Бонда «Немає часу вмирати» зібрав від 4,5 до 5 млн фунтів в перший день його показу в британських та ірландських кінотеатрах.

«Не час помирати» – останній фільм з агентом 007 у головній ролі у виконанні Деніела Крейга – відбулася світова прем’єра у вівторок в Королівському Альберт-холі в Лондоні, а в четвер він був випущений для регулярного прокату у Великобританії та Ірландії. У четвер його показали в обох країнах в рекордних 772 кінотеатрах – на 25 більше, ніж «Зоряні війни: Скайуокер. Відродження» в 2019 році.

Universal Pictures повідомила, що в четвер виручка впала на 13 відсотків вище, ніж в перший день перегляду попереднього Бонда – «Примари» – з 2015 року, але на 26 відсотків нижче, ніж у «Skyfall» в 2012 році.

Північні покази в Великобританії і Ірландії відвідали більше 30 000 чоловік, а за перші чотири дні показу передпродажні квитки купили 1,6 млн чоловік. Це близько 12 відсотків більше, ніж було у «Спектра», і приблизно так само, як у «Скайфол». Gower Street Analytics, аналітик кіноіндустрії, прогнозує, що в перший тиждень показу «Немає часу вмирати» складе 92% всі касові збори в британських та ірландських кінотеатрах.

Статистичні дані про кількість глядачів «Не час помирати» і доходи від квитків ретельно відстежуються. Цей фільм – найгучніша прем’єра з моменту відкриття кінотеатрів, тому проаналізовані дані будуть сигналом того, наскільки люди повертаються в кінотеатри.

Через пандемії прем’єра фільму «Не пора вмирати» кілька разів відкладалася – спочатку фільм повинен був вийти в прокат ранньою весною минулого року.

Режисер – американець Кері Джоджі Фукунага, а разом з Крейгом знімаються Леа Сейду, Рамі Малек і Лаша Лінч. За прогнозами, фільм заробить 90 мільйонів доларів по всьому світу в перші вихідні.

Після прем’єри в Королівському Альберт-Холі більшість британських критиків оцінили фільм дуже позитивно, багато хто з них поставили йому п’ять зірок, хоча деякі також припустили, що дія не повністю виправдовує свою тривалість: цілих 163 хвилини.