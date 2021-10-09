Новий обвал Facebook і Instagram

Минулої ночі Facebook, Messenger і Instagram знову стали недоступні для користувачів у деяких частинах світу. Користувачі повідомляли про перебої в роботі соціальних мереж, йдеться на сайті Downdetector.

Компанія усунула проблеми, які привели до другого переривання її роботи на цьому тижні, вибачилася перед користувачами і заявила, що збій був викликаний «неправильною конфігурацією» маршрутизаторів.

“Ми щиро перепрошуємо, якщо у вас не було доступу до наших соціальних мереж протягом останніх декількох годин. Ми усунули проблему і ще раз дякуємо вам за терпіння на цьому тижні», – йдеться в повідомленні Facebook.

Дані про проблеми з Facebook стали з’являтися після 21:00 в п’ятницю. Користувачі в США і Європі висловили невдоволення роботою сайту і мобільного застосування. Через кілька хвилин після перших повідомлень про збої в роботі Facebook також з’явилися повідомлення про проблеми з Instagram.

У понеділок Facebook, Messenger, Instagram і WhatsApp були недоступні протягом декількох годин в багатьох частинах світу.

Facebook переживає серйозну кризу після того, як його внутрішнє розслідування показало, що він сприяє поширенню ненависті та дезінформації, веде до посилення поляризації і що Instagram може завдати шкоди психічному здоров’ю дівчаток-підлітків.