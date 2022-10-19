Наймолодші жителі Європи живуть у Франції, найстарші — німці

Середній вік у Євросоюзі перебуває на позначці 44,1 року, збільшившись із 43,9 років у 2020 році. При цьому більшість молоді проживає у європейських столицях.

За даними Європейського статистичного управління, у Євросоюзі у 2021 році налічувалося вісім регіонів із середнім віком 50 років більше. Цікаво, що більшість із них знаходиться в Німеччині: Хемніц, Мекленбург-Форпоммерн, Заксен-Анхальт, Бранденбург та Тюрінген. Крім того, це Лігурія та Фріулі-Венеція-Джулія в Італії та Прінчіпадо-де-Астурія в Іспанії.

За даними звіту, середній вік населення відрізняється навіть усередині однієї країни.

Так, у заморських регіонах Франції Майотта та Гайана він становив у 2021-му 17,7 та 26,3 років відповідно. А ось на Мартініці набагато вище – 48,7 року.

У Бельгії наймолодші жителі після Франції — 36 років — у столичному Брюсселі, а найстарші — 46,1 років — у Західній Фландрії.

Третьою країною у списку — Ірландія, де в середньому 37,5 років виповнилося мешканцям сходу та центру, на півдні середній вік ненабагато вищий — 39,7.

З іншого боку, до країн із відносно старішим населенням належить Італія, вік жителів провінції Больцано становить середньому 44,4 року, а Лігурії цей показник дорівнює вже 51,6 року.

У Німеччині середній вік жителів Гамбурга 40,9 років, в Хемніце – 52,1 року, в Іспанії жителям Сьюдад-де-Мелільї виповнилося трохи менше 35-ти – 34,6 років – це наймолодше населення в країні, тоді як в Прінсіпадо-де-Астурія воно набагато старше – 50,3 роки. У Швейцарії середній вік мешканців Цюріха становив 41,1 року, а Тичино — 47,5 років.