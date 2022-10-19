Всі розділи
ГоловнаLifeStyleНаймолодші жителі Європи живуть у Франції, найстарші — німці
LifeStyle

Наймолодші жителі Європи живуть у Франції, найстарші — німці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Наймолодші жителі Європи живуть у Франції, найстарші — німці

Середній вік у Євросоюзі перебуває на позначці 44,1 року, збільшившись із 43,9 років у 2020 році. При цьому більшість молоді проживає у європейських столицях.

За даними Європейського статистичного управління, у Євросоюзі у 2021 році налічувалося вісім регіонів із середнім віком 50 років більше. Цікаво, що більшість із них знаходиться в Німеччині: Хемніц, Мекленбург-Форпоммерн, Заксен-Анхальт, Бранденбург та Тюрінген. Крім того, це Лігурія та Фріулі-Венеція-Джулія в Італії та Прінчіпадо-де-Астурія в Іспанії.

За даними звіту, середній вік населення відрізняється навіть усередині однієї країни.

Так, у заморських регіонах Франції Майотта та Гайана він становив у 2021-му 17,7 та 26,3 років відповідно. А ось на Мартініці набагато вище – 48,7 року.

У Бельгії наймолодші жителі після Франції — 36 років — у столичному Брюсселі, а найстарші — 46,1 років — у Західній Фландрії.

Третьою країною у списку — Ірландія, де в середньому 37,5 років виповнилося мешканцям сходу та центру, на півдні середній вік ненабагато вищий — 39,7.

З іншого боку, до країн із відносно старішим населенням належить Італія, вік жителів провінції Больцано становить середньому 44,4 року, а Лігурії цей показник дорівнює вже 51,6 року.

У Німеччині середній вік жителів Гамбурга 40,9 років, в Хемніце – 52,1 року, в Іспанії жителям Сьюдад-де-Мелільї виповнилося трохи менше 35-ти – 34,6 років – це наймолодше населення в країні, тоді як в Прінсіпадо-де-Астурія воно набагато старше – 50,3 роки. У Швейцарії середній вік мешканців Цюріха становив 41,1 року, а Тичино — 47,5 років.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму