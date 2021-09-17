Найвища в світі країна зменшується в розмірах

Згідно з дослідженням статистичного управління країни, покоління голландців, які народилися в 2001 році, менше тих, хто народився в 1980 році.

Високі голландські 19-річні чоловіки нині в середньому мають ріст 182,9 см, а жінки – в середньому 169,3 см.

Такі фактори, як імміграція та харчування, ймовірно, відповідальні за зміну зростання, яке обертає назад півтора століття швидкого зростання, говориться в дослідженні.

«У минулому столітті ми ставали все вище і вище, але з 1980 року зростання зупинилося», – йдеться в тексті. «Чоловіки 2001 року народження в середньому на 1 см нижче, ніж покоління 1980 року, жінки – на 1,4 см».

Але не все втрачено.

«Нідерланди як і раніше є найвищою країною в світі», – йдеться в заяві Центрального статистичного бюро.

За даними на 2020 рік, голландці випереджають Чорногорію, Естонію і Боснію, а жінки випереджають Чорногорію, Данію та Ісландію за даними на 2020 рік.

Найнижчі показники у чоловіків – в Східному Тиморі, а у жінок – в Гватемалі.

Загальні причини скорочення Нідерландів не зовсім ясні. Однією з причин є імміграція, “особливо людей незахідного походження”, яка, за даними дослідження, в середньому нижче. Але зростання також “застопорилося” серед голландців, чиї батьки, бабусі і дідусі народилися в Нідерландах, йдеться в релізі.

Дослідження засноване на самоізмереніях 719000 голландців у віці від 19 до 60 років.

Голландці не завжди були такими високими. На початку 19 століття вони були низькими за європейськими мірками і почали рости тільки після 1840 року.

Ще століття тому титули найвищих людей належали США і Скандинавії, і тільки покоління, яке народилося в кінці 1950-х років, перейняло це звання у голландців.