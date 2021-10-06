На обкладинці Playboy вперше з’явився гомосексуальний чоловік

У світі еротичної фотографії не залишилося нічого святого. Що ще чекає естетів, які вважали Plaboy повністю чоловічою розвагою. Вперше на обкладинці журналу в образі кролика з’являється чоловік. Бретман Рок – гомосексуальний філіппінський активіст і впливова людина.

View this post on Instagram Публикация от Bretman (Da Baddest) Rock (@bretmanrock)

Бретман відомий своїми короткими відеороликами та професійними порадами з макіяжу. Рок був особливо задоволений своїм зовнішнім виглядом. Він каже, що це велика справа для ЛГБТ-спільноти та для “людей з коричневим кольором шкіри”. “Це сюрреалістично. А я такий милий”, – зловтішається Рок.

View this post on Instagram Публикация от Bretman (Da Baddest) Rock (@bretmanrock)

Його фото було опубліковано на обкладинці цифрової версії Playboy, так як сам журнал перестав з’являтися на папері під час пандемії. Однак пізніше в цьому місяці редакція опублікує всі доступні фотографії і відеоконтент, а також дасть інтерв’ю Рока.

Playboy був заснований в 1953 році. У минулому році впливова Вікторія Волкова стала першою трансгендерною жінкою, яка з’явилася на обкладинці Playboy Mexico.