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Меган Маркл намагалася помиритися з Кейт Міддлтон за допомогою золотого браслета

Дружина Гаррі відправила його Міддлтон, щоб подякувати їй за допомогу в організації весілля

Гліб Парфененко
Меган Маркл намагалася помиритися з Кейт за допомогою золотого браслета

Меган Маркл подарувала Кейт Міддлтон браслет в знак миру після весілля Гаррі і Меган, яке відбулося в травні 2018 року.

Браслет був золотий і персоналізований. Дружина Гаррі відправила його Кейт, щоб подякувати їй за допомогу в організації весілля і щоб ці двоє могли помиритися.

Деякий час тому стало відомо, що між ними відбулася сварка перед весіллям. В інтерв’ю Опрі Уїнфрі Маркл сказала, що Міддлтон засмутилася через суконь подружок нареченої (включаючи дочку Вільяма і Кейт принцесу Шарлотту) і через це довела Меган до сліз, повідомляє teenproblem.net.

Після цього Кейт зрозуміла свою помилку і вибачилася – вона послала Меган записку з вибаченнями і букет, йдеться в книзі “Меган: голлівудська принцеса” з автором Ендрю Мортоном.

“Всі клопоти, пов’язані з сукнями подружок нареченої, тепер в минулому. Після цього Меган подарувала Кейт і шести її найближчим подругам золоті браслети на знак подяки за допомогу і підтримку”, – пише автор.

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