Леонардо Ді Капріо інвестував в виробників «пробіркового» м’яса

Леонардо Ді Капріо, один з найвідоміших і високооплачуваних акторів у світі, вклав кошти в два стартапа, що розробляють технологію «вирощування» м’яса в лабораторії. Йдеться про голландське м’ясо Моса і ізраїльські ферми Алеф.

Ферми Mosa Meat і Aleph спеціалізуються на виробництві яловичини безпосередньо з клітин тварин. Протягом багатьох років Ді Капріо просував свій імідж для просування діяльності по захисту навколишнього середовища і клімату, тому вкладення в цей вид бізнесу не дивні.

Компанії з виробництва лабораторного м’яса хочуть задовольнити попит на м’ясо, але способом, який радикально відрізняється від промислового тваринництва, оскільки не тільки не вбиває їх, а й виключає значний вуглецевий слід традиційного тваринництва.

Mosa Meat – голландський стартап, засновники якого в 2013 році вперше представили гамбургер з яловичини, приготований в лабораторії. Три роки по тому вони заснували компанію і в даний час працюють над збільшенням виробничих потужностей, щоб задовольнити попит в найближчому майбутньому.

Марк Пост, один з двох засновників Mosa Meat, представляє перший бургер з пробірки в 2013 році.

Ізраїльські ферми Aleph виробляють яловичі стейки з генетично немодифікованих клітин, виділених з живою корови, без шкоди для тварин. Стартап був заснований в 2017 році, а в грудні 2018 року показав перший приготований їм стейк.

М’ясо з лабораторії, Леонардо Ді Капріо і гіганти ринку

Обидві компанії, заявляючи, що їх інвестором є всесвітньо відомий актор, стверджують, що вирощене м’ясо дозволить споживачам насолоджуватися його цінностями і не зажадає від людей серйозних змін в поведінці. На це посилаються прихильники переходу від м’ясної дієти до рослинній дієті – частково або повністю. Виробники м’яса в пробірках прогнозують, що вартість цього ринку може досягти 25 мільярдів доларів в наступні 10 років.

Це оцінки експертів McKinsey, глобальної стратегічної консалтингової компанії, яка в одному зі звітів також підрахувала, що в 2020 році в м’ясну промисловість було інвестовано близько 350 мільйонів доларів, а в 2021 році – вже 250 мільйонів доларів. Це досить значна сума, якщо врахувати, що на даний момент в цій галузі менше 100 стартапів.

Леонардо Ді Капріо працює в цікавій компанії, гроші на м’ясо з пробірки надали як інвестори, які раніше працювали на традиційному продовольчому ринку (американські Tyson Foods або Cargill), так і ті, хто більше відомий своїми інвестиціями в новітні технології – ось японський SoftBank.

Що сам Ді Капріо говорить про свої інвестиції? «Одним з найбільш ефективних способів боротьби з кліматичною кризою є зміна нашої системи виробництва продуктів харчування. Mosa Meat і Aleph Farms пропонують нові способи задовольнити світовий попит на яловичину, одночасно вирішуючи деякі з найбільш насущних проблем сучасного промислового виробництва яловичини. Я можу приєднатися до них в якості радника і інвестора, коли вони готуються запропонувати свій продукт споживачам», – сказав актор, цитований в прес-релізі.