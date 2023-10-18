хронотипи людей, створені за аналогією з представниками тваринного світу

Кожна людини має власний хронотип – внутрішню особливість організму, яка впливає на природний ритм активності та сну. Він часто описується спеціалістами, як:

Ранковий. Люди з даним типом легко прокидаються вранці і відчувають себе найбільш активними в першій половині дня. Їх ще називають «жайворонки». Вечірній. Особи більш працездатні увечері та вночі. Вони відомі, як «сови».

Хронотип може бути більш різноманітним і складним.

Що таке хронотип та від чого він залежить

Хронотип – природна схильність організму до сну в певний час доби. Вона впливає не тільки на регуляцію сну, але й на:

Апетит,

рівень фізичної активності;

температуру тіла.

Він визначає, коли людина відчуває себе настільки бадьорою, що може навіть зареєструватися в черговому казино, щоб запустити нові ігрові автомати і максимально продуктивно провести час.

Дослідження показують, що хронотип, ймовірно, успадковується. Тобто людина може сміливо стверджувати, що любов до сну є генетично успадкованим і не є показником недисциплінованості.

Для дослідження хронотипу вчені створили опитувальники, які класифікують осіб за схильністю до сну у певний час доби. Основними є:

Ранково-вечірній опитувальник (MEQ) Мюнхенський хронотиповий опитувальник (MCTQ). Опитувальник Майкла Бреуса.

Останній є основним методом, який проводить аналогію з тваринами.

Визначення хронотипу

Доктор Бреус виділяє чотири хронотипи:

Дельфін. Люди, які до нього належать, можуть бути бадьорими, навіть якщо недостатньо сплять. Вони мають проблеми зі засинанням і важко прокидаються. Найбільш продуктивними вони виявляються близько полудня. Лев (жайворонок). Характерне ранню прокидання з піком продуктивності вранці. Люди-леви відчувають себе більш бадьорими вранці і досить втомленими увечері. Вовк (сова). Люди, що належать до даного хронотипу пізно прокидаються та почуваються максимально бадьоро увечері та вночі. Вовки відчувають труднощі під час раннього прокидання і виконання розумових вправ вранці. Ведмідь. Найпоширеніший хронотип, до якого належить близько 55% людства. Ведмеді слідкують за сонцем: прокидаються і лягають спати разом з ним.

Робочий графік варто підлаштовувати під власний хронотип. Тільки так можна стати максимально продуктивним.

Важливо розуміти, що даний поділ умовний. Хтось може не вписуватися бездоганно ні в одну із категорій. Деякі люди часто демонструють характеристики більш ніж однієї тварини.

Хронотип може змінюватись під впливом різноманітних факторів. Однак, розуміння людини ким вона є, може допомогти їй оптимізувати графік і поліпшити загальне самопочуття. Наприклад, для ведмедів рекомендується проводити тренування вранці або до полудня. В цей період у них спостерігається більше мотивації та енергії для здійснення фізичної активності.

Важливо пам’ятати, що вибір режиму тренувань і харчування повинен враховувати індивідуальні особливості і конкретну мету. Краще консультуватися з фахівцем, щоб розробити оптимальний план для швидкого досягнення цілі.