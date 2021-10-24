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Дженніфер Гейтс, дочка Білла Гейтса, вийшла заміж за єгипетського вершника Найела Нассара (Фото)

Гліб Парфененко
Дженніфер Гейтс, дочка Білла Гейтса, вийшла заміж за єгипетського вершника Найела Нассара (Фото)

Американський професійний кінний спортсмен і шоу-стрибун Наель Нассар відсвяткував весілля з Дженніфер Гейтс, дочкою американського мільярдера Білла Гейтса.

Нассар пов’язав себе узами шлюбу з Дженніфер на Katb Kitab, ісламській церемонії одруження в п’ятницю ввечері, на якій навіть були присутні деякі з близьких друзів сім’ї.

Дженніфер Гейтс, дочка Білла Гейтса, вийшла заміж за єгипетського вершника Найела Нассара (Фото)

Під час весільної церемонії Білл Гейтс і пара сміялися разом з Меліндой Френч Гейтс, яка розлучилася з Гейтсом в серпні після 27 років шлюбу.

Дженніфер Гейтс, дочка Білла Гейтса, вийшла заміж за єгипетського вершника Найела Нассара (Фото)

Молодята сфотографували весільну церемонію біля будинку, а Гейтс і Мелінда охоче сфотографувалися з молодятами.

Дженніфер Гейтс, дочка Білла Гейтса, вийшла заміж за єгипетського вершника Найела Нассара (Фото)

За повідомленнями американської преси, вартість церемонії перевищила два мільйони доларів.

Дженніфер Гейтс, дочка Білла Гейтса, вийшла заміж за єгипетського вершника Найела Нассара (Фото)

Британська газета Daily Mail повідомила, що вантажівки, що належать одній з відомих мереж ресторанів, перевозили їжу, надану гостям на фермі, що належить парі.

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