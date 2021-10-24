Дженніфер Гейтс, дочка Білла Гейтса, вийшла заміж за єгипетського вершника Найела Нассара (Фото)

Американський професійний кінний спортсмен і шоу-стрибун Наель Нассар відсвяткував весілля з Дженніфер Гейтс, дочкою американського мільярдера Білла Гейтса.

Нассар пов’язав себе узами шлюбу з Дженніфер на Katb Kitab, ісламській церемонії одруження в п’ятницю ввечері, на якій навіть були присутні деякі з близьких друзів сім’ї.

Під час весільної церемонії Білл Гейтс і пара сміялися разом з Меліндой Френч Гейтс, яка розлучилася з Гейтсом в серпні після 27 років шлюбу.

Молодята сфотографували весільну церемонію біля будинку, а Гейтс і Мелінда охоче сфотографувалися з молодятами.

За повідомленнями американської преси, вартість церемонії перевищила два мільйони доларів.

Британська газета Daily Mail повідомила, що вантажівки, що належать одній з відомих мереж ресторанів, перевозили їжу, надану гостям на фермі, що належить парі.