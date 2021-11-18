Астрологи назвали найкращі місця для подорожей в залежності від вашого знаку зодіаку

Вибирати місце для наступної відпустки стало набагато простіше. Замість того, щоб заплющувати очі і випадково вибирати місце на земній кулі, чому б не вибрати регіон, що відповідає вашому астрологічному знаку? Це може здатися нісенітницею, але багато людей вважають, що день вашого народження багато в чому залежить від ваших особистісних якостей, і ці риси можна використовувати для вибору ідеального місця для відпочинку. Навіть якщо астрологія вам не до душі, ви можете бути здивовані цим списком місць, які ви повинні відвідати в залежності від вашого знаку зодіаку

1. Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водолії від природи цікаві, мають багату уяву і відомі своєю незалежністю. Коли справа доходить до подорожей, вони мають тенденцію збиватися зі шляху, тому будь-який регіон, сповнений прихованих перлин та багатої культурної історії, безперечно викличе їхній інтерес. Ідеальним місцем для них буде екскурсія різними лондонськими музеями, похід болівійськими солончаками або через водоспад Ла Фортуна в Коста-Ріці.

2. Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибами править Нептун, тому народжені під цим знаком підживлюються своїми талантами. Вони люблять природу і люблять будь-яке місце з красивими краєвидами та захоплюючими краєвидами. Рибам сподобається розслаблююча відпустка, яка дозволить їм розслабитися, помріяти і медитувати без перерв. Ідеальним місцем для відпочинку був би Ретріт Шивананда Ашрам Йога на Багамах або спокійне перебування у бунгало на Фіджі.

3. Овен (21 березня – 19 квітня)

Овни безпосередні, сміливі та енергійні. Ви не впіймаєте їх байдикуючими на приватному пляжі в глушині. Вони прагнуть активного відпочинку, який кидає виклик їхнім фізичним можливостям. Ідеальним місцем для тих, хто народився під цим знаком сонця, була б одиночна пригода стародавнім містом майя Тікаль у Гватемалі, екскурсія до пірамід в Єгипті або туристична подорож Європою.

4. Телець (20 квітня – 20 травня)

Телець – логічний та практичний знак, який тяжіє до природи та ще більше любить їжу. Вони трохи скупі зі своїми грошима, але дуже люблять балуватися. Ідеальним відпочинком для цього знака зодіаку був би недорогий, але щедрий напрямок, який наблизить їх до природи, при цьому їхній живіт завжди буде ситим. Бронювання польоту на повітряній кулі в долині Напа з вином і сиром було б ідеальним для цього знака, або вони можуть віддати перевагу залишитися в будиночку на березі озера Тревіс, штат Техас, перш ніж вирушити до бару. до міста Остін.

5. Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки здобули погану репутацію за те, що в їхній особистості є дві різні сторони. Є комедійний, веселий бік і нерішучий, серйозний і неспокійний бік. Щоб апелювати до двох рис цього повітряного знака, найкраще забронювати відпустку, яка зможе задовольнити їх широкий діапазон настроїв. Ідеально підходить гнучкий регіон, який не лише захопить їх, а й зможе заспокоїти їх у стресові моменти. Екскурсія островами Хорватією або поїздка у велике місто, такий як Токіо, Японія, безумовно розважить їх.

6. Рак (21 червня – 22 липня)

Раки відомі своєю творчістю та безпосередністю, і їм подобається бути поруч із тими, кого вони люблять. Коли справа доходить до подорожей, Раку слід дотримуватися відпустки, яка дозволяє йому перебувати в безпосередній близькості до попутників. Перебування у хостелі в Лондоні; бронювання вілли в Тоскані для сім’ї та друзів; або провести час у будиночку в Джексон Хоул, штат Вайомінг, було б ідеально.

7. Лев (23 липня – 22 серпня)

“Дія” – це друге ім’я Лева. Ними рухає бажання жити драматичним та цікавим життям. Їхня ідеальна відпустка включала б відвідування кількох бродвейських шоу в Нью-Йорку; вечірки на Ібіці, Іспанія; або насолодитися безупинним веселощами на Сансет-Стріп в Лас-Вегасі, штат Невада.

8. Діва (23 серпня – 22 вересня)

Народжені під знаком зодіаку Діва практичні та скромні. Відпустка, яка приваблює їх безтурботний характер, є обов’язковою, наприклад тур Італією або тижневий круїз Середземним морем. Або літаючі гори національного парку Чжанцзяцзе, Китай.

9. Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Поки Терези щасливі, а всі навколо задоволені, їхнє життя здається повноцінним. Спокійний відпочинок, де вони можуть бути в гармонії із самими собою, є оптимальним. Для тих, хто народився під цим знаком зодіаку, тиждень відпочинку в незвичайних бутіках у Парижі, Франція справді підійде їхньому стилю, чи усамітнення в орендованому котеджі посеред Шотландського нагір’я – це те, що їм потрібно, щоб відчути себе у спокої.

10. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони пристрасні та палкі. Вони люблять бути віч-на-віч із природою – за умови, що тут є всі сучасні зручності. Цей знак віддав би перевагу тижневому перебуванню на розкішному гірськолижному курорті Брекенрідж, Колорадо або поїздку в сучасний будиночок в Йосеміті, Каліфорнія.

11. Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрілець любить веселощі, непередбачуваність і все, що змусить їхню кров битися швидше. Розслаблюючий відпочинок у бунгало над водою на Бора-Бора не викличе у них почуття пригод, тому для них краще замовити енергійну відпустку в галасливому місті. Ідеальним місцем відпочинку для цього знаку зодіаку буде поїздка на Пхукет, Таїланд, де вони зможуть оглянути всі визначні пам’ятки та насолодитися нічним життям або вирувати до сходу сонця до Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

12. Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Коли Козероги бронюють відпустку, вони вважають за краще, щоб їхня поїздка була сімейною справою. Будь-яка відпустка, яка однаково включає розслаблення з величезною дозою сімейного відпочинку, краще. Цьому знаку справді сподобається зупинитися у будиночку в центрі Йосеміті, штат Каліфорнія; або відпочиваючи з сім’єю в оренді на березі моря в Мауї.