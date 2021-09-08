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Apple оголосили дати презентації нової лінійки iPhone

Як очікується, на ній компанія представить нову лінійку смартфонів iPhone

Євгеній Подольський

Американська Apple Inc. розіслала запрошення представникам ЗМІ на щорічний захід, який в цьому році відбудеться 14 вересня.

Як очікується, на ньому компанія представить нову лінійку смартфонів iPhone, пише CNBC. Також, на думку експертів, в ході презентації можуть бути представлені Apple Watch і AirPods.

Захід пройде в віртуальному режимі і почнеться о 18:00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися на apple.com або в додатку Apple TV.

Компанія традиційно представляє публіці нові iPhone в перший місяць осені, проте в 2019 році через пандемію COVID-19 подія була перенесена на жовтень. Замість цього в минулому вересні Apple показала нові моделі годинників Apple Watch і iPad.

Не виключено, що в цьому році компанія надійде схожим чином і відкладе прем’єру нових смартфонів, відзначає CNBC.

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