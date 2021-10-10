Латвія вводить надзвичайний стан. Причина – важка епідемічна ситуація.

У Латвії через дуже складну ситуацію з пандемією надзвичайний стан буде діяти три місяці. Уряд хоче прискорити вакцинацію. Вони будуть супроводжуватися набагато суворішими епідемічними обмеженнями, ніж раніше.

Прем’єр-міністр Крішьяніс Каріньш заявив минулого тижня журналістам, що важка пандемічна ситуація в країні пов’язана з великою кількістю нещеплених людей. – Приплив великої кількості пацієнтів з COVID-19 заважає надавати багато медичні послуги всім жителям, – сказав глава уряду Латвії.

У Латвії до сих пір повністю вакциновано менше половини населення. Істотні обмеження, які діють з сьогоднішнього дня, в основному поширюються на людей, які до сих пір не отримували вакцину.

Протягом трьох місяців інші магазини, крім товарів першої необхідності, не зможуть працювати в великих торгових центрах. Більшість торгових точок і точок обслуговування будуть доступні тільки для людей, що мають сертифікати covid. Працівники державного сектора можуть виконувати свої обов’язки тільки після вакцинації.

Також була введена обов’язок носити маски у всіх кімнатах. Це також відноситься до всіх шкіл.

Вчора в Латвії було виявлено близько 1400 нових випадків зараження.