Стали відомі нові напрями авіасполучення з Прагою, Київ та Одеса в списку

Протягом зимового сезону будуть запропоновані абсолютно нові сполучення. Wizz Air пропонує рейси з Праги до Риму, Катанії та Неаполя, а Smartwings додає рейси до Дубая та Лондона.

Маршрут до Тель-Авіва виконуватимуть Israir Airlines, Blue Bird Airways та Arkia Airlines у зимовому сезоні 2021 року.

Також цього зимового сезону з’являться абсолютно нові маршрути, а саме – маршрут Прага – Одеса на Bees Airline, а також нове сполучення SkyUp Airlines до Києва. Нові маршрути Ryanair покращать доступність до Варшави та Неаполя.

З неділі, 31 жовтня 2021 року, починає діяти зимовий розклад рейсів, який пропонує прямі рейси з Аеропорту Вацлава Гавела Прага до 92 напрямків, включаючи такі екзотичні країни, як Кенія, Мексика та Домініканська Республіка. Також з’являться нові маршрути за зимовим розкладом рейсів, наприклад, до Тель-Авіва, Неаполя, Одеси, Києва, Дубая та Амстердама. Запуск базових операцій Eurowings також сприятиме відновленню та подальшому розвитку повітряного руху.

За зимовим розкладом рейсів на 2021 рік прямі рейси з/до Праги виконуватимуть 47 авіакомпаній. Німецька компанія Eurowings, що входить до Lufthansa Group, відкриває свою базу в Празький аеропорт. Його два Airbus A319 забезпечуватимуть сполучення з 13 європейськими напрямками, включаючи Канарські острови та Барселону. Ryanair має заплановані рейси з Праги до 26 міст, включаючи популярні напрямки, такі як Лондон, Краків та Дублін. За зимовим розкладом польотів Smartwings Group буде виконувати сполучення з майже 20 напрямками, такими як Канарські острови, Мадейра, Хургада, Париж і Стокгольм. Прямі далекі чартерні рейси до таких екзотичних напрямків, як Мальдіви, Пунта-Кана, Момбаса, Канкун і Занзібар, також будуть доступні з Аеропорту Вацлава Гавела Прага.

British Airways знову з’єднає Прагу з аеропортом Сіті в центрі Лондона, Czech Airlines відновить маршрут до Копенгагена, Ryanair відновить прямі рейси до Барселони, Парижа та Манчестера, а Jet2.com відновить свої рейси до Бірмінгема, Манчестер, Лідс і Ньюкасл.

Крім того, в зимовий сезон будуть доступні абсолютно нові з’єднання. Wizz Air пропонує рейси з Праги до Риму, Катанії та Неаполя, а Smartwings додає рейси до Дубая та Лондона. Маршрут до Тель-Авіва виконуватимуть Israir Airlines, Blue Bird Airways та Arkia Airlines у зимовому сезоні 2021 року. Також з’являться абсолютно нові маршрути, а саме – маршрут Прага – Одеса, завдяки авіакомпанії Bees Airline, і новий рейс SkyUp Airlines до Києва. Нові маршрути Ryanair покращать доступність до Варшави та Неаполя. Vueling збільшить кількість рейсів до Амстердама, а Blue Air – до Бухареста, запустивши новий маршрут.

Поряд з новими напрямками, у порівнянні з літнім розкладом рейсів збільшиться частота стикувань на існуючих маршрутах. Наприклад, British Airways збільшить кількість рейсів до Лондона до двох разів на день, додавши ранковий рейс до аеропорту Хітроу для пересадок до США. Авіакомпанія Brussels Airlines, яка здійснює перевезення пасажирів до Брюсселя до одинадцяти разів на тиждень, входить до числа компаній, які будуть літати з/до Праги частіше, ніж за літнім розкладом. Ryanair запропонує таку ж кількість частот до Мілана та збільшить кількість рейсів до Дубліна, Венеції, Брюсселя та Болоньї. Flydubai обслуговуватиме більше рейсів до Дубая з вильотами до семи разів на тиждень. Також буде запропоновано більше рейсів за маршрутом Transavia до Ейндховена.

Відновлені прямі сполучення з Праги:

Барселона – Ryanair

Бірмінгем – Jet2.com

Копенгаген – Чеські авіалінії

Лідс – Jet2.com

Лондон/Сіті – British Airways

Манчестер – Jet2.com

Манчестер – Ryanair

Ньюкасл – Jet2.com

Париж/Бове – Ryanair

Нові прямі сполучення з Праги:

Амстердам – Vueling

Бухарест – Синє повітря

Дубай – Smartwings

Катанія – Wizz Air

Kyiv – SkyUp Airlines

Лондон/Хітроу – Smartwings

Неаполь – Wizz Air

Неаполь – Ryanair

Одеса – BeesAirline

Рим/Фьюмічіно – Wizz Air

Такі Авів – Israir, Blue Bird Airways, Arkia Airlines

Варшава/Модлин – Ryanair

Eurowings Connections з нової бази в Празі: Афіни, Барселона, Бірмінгем, Брістоль, Дюссельдорф, Фуертевентура, Копенгаген, Кельн, Малага, Мілан/Мальпенса, Тель-Авів, Тенеріфе, Загреб

Вибрані маршрути зі збільшеною частотою в порівнянні з літнім сезоном:

British Airways – Лондон/Хітроу – збільшили до 14 рейсів на тиждень

Brussels Airlines – Брюссель/Завентем – збільшили до 11 рейсів на тиждень

Flydubai – Дубай – збільшили до 7 рейсів на тиждень

Ryanair – Венеція/Тревізо – збільшили до 4 рейсів на тиждень

Ryanair – Болонья – Ryanair – збільшили до 4 рейсів на тиждень

Ryanair – Брюссель/Шарлеруа – збільшено до 1 рейсу на тиждень

Ryanair – Дублін – збільшили до 6 рейсів на тиждень

Ryanair – Мілан/Бергамо – збільшили до 11 рейсів на тиждень

Трансавіа – Ейндховен – збільшили до 4 рейсів на тиждень