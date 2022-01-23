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Жодних ПЛР-тестів і QR-кодів: Куба зняла всі обмеження для українських туристів

Гліб Парфененко

Поки в Україні санітарна влада розповідає страшилки про Омікрон, на Кубі пандемію починають згортати: організовані українські туристи отримали приємний бонус – тепер після прибуття на Острів Свободи клієнтам туроператорів не будуть вимагатися ПЛР-тести і так звані, горезвісні сертифікати вакцинації. Це рішення МОЗ Куби прийняло ще 5 січня, а на даний момент воно набуло чинності.

У цілому нині нові правила поширюються на туристів, які подорожують через туроператорів. Дозвіл введений для туристів з України, а також з Росії, Польщі та Канади. Офіційне пояснення від МОЗ Куби – у тому, що рішення пов’язане з «покращенням епідеміологічної ситуації на Кубі та високим охопленням населення вакцинацією». Тести та свідоцтва про вакцинацію також не потрібні туристам і при заселенні до готелю.

Обов’язковою залишилася єдина вимога – наповнення електронної форми D’Viajeros. Причому й у разі забезпечені послаблення. Раніше туристи мали відправити її не пізніше, ніж за 12 годин до вильоту. На даний момент туристам дозволили заповнювати анкету після прильоту, причому для цього в аеропорту прибуття туристам буде надано безкоштовний бездротовий інтернет протягом 30 хвилин – що при врахуванні кубинського інтернету – суттєвий бонус.

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