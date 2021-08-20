США ввели нові санкції проти кубинських чиновників

За повідомленнями світових інформаційних агентств, міністерство фінансів США ввело санкції відносно трьох кубинських чиновників, які, за його твердженнями, брали участь у придушенні протестів в країні 11 липня.

Санкції передбачені Законом Магнітського, який заморожує активи людей, які, на думку Сполучених Штатів, причетні до порушень прав людини, і забороняє американцям вести з ними справи.

Під санкціями потрапили глава Оперативного управління Революційних збройних сил Куби і один з керівників Генерального штабу генерал-майор Роберто Лерга Сотолонго, начальник центрального підрозділу кубинської армії генерал-майор Андрес Лауреано Гонсалес Бріто, і Абелельдо Хіезлері – в міністерство внутрішніх справ Куби.

Це четверті санкції проти кубинців з боку Сполучених Штатів з моменту початку протестів на Кубі.

Джерело: dnes