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США ввели нові санкції проти кубинських чиновників

Вони згідно Закону Магнітського

Гліб Парфененко
Законом Магнітського в дії: США ввели нові санкції проти кубинських чиновників
Фото: AP / BTA

За повідомленнями світових інформаційних агентств, міністерство фінансів США ввело санкції відносно трьох кубинських чиновників, які, за його твердженнями, брали участь у придушенні протестів в країні 11 липня.

Санкції передбачені Законом Магнітського, який заморожує активи людей, які, на думку Сполучених Штатів, причетні до порушень прав людини, і забороняє американцям вести з ними справи.

Під санкціями потрапили глава Оперативного управління Революційних збройних сил Куби і один з керівників Генерального штабу генерал-майор Роберто Лерга Сотолонго, начальник центрального підрозділу кубинської армії генерал-майор Андрес Лауреано Гонсалес Бріто, і Абелельдо Хіезлері – в міністерство внутрішніх справ Куби.

Це четверті санкції проти кубинців з боку Сполучених Штатів з моменту початку протестів на Кубі.

Джерело: dnes

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