Опубліковано список країн, що приймають українських туристів без жодних обмежень та умов

До списку країн, які готові прийняти українського туриста без ПЛР-тестів, «ковідних» паспортів та інших обмежень, увійшли чотори напрямки. Але найважливіше – їх кількість поступово зростає, що можна розглядати як маркер швидкого закінчення пандемії. Більшість із цих країн – дорогі далекомагістральні карибські напрями.

Відкриває список країн Куба: нагадаємо, країна відкрила вільний в’їзд для організованих туристів із України. Тобто туристи більше не повинні пред’являти результат ПЛР-тесту з прильоту, а також сертифікат про вакцинацію. Подробиці про нові правила читайте за посиланням.

Домінікана – один з популярних туристичних карибських напрямків не тільки повністю відкрито для польотів з України, але й вкрай толерантно приймає туристів, не вимагаючи надання сертифікату щодо вакцинації та результатів тесту ПЛР. Щоправда, є шанс потрапити під вибіркові заходи – як перевірку температури, так і вибіркове тестування на коронавірус.

Мексика – ще одна країна, добре відома на туристичній карті, також готова допускати туристів без ПЛР-тестів та інших свідчень.

Коста-Ріка – ще одна країна регіону, готова прийняти туристів «з розкритими обіймами»: ПЛР-тест не потрібний, карантин проходити теж не потрібно. Вимога одна: за 48 годин до вильоту необхідно заповнити форму Pase de Salud, в результаті буде згенеровано QR-код, який і пред’являється після прибуття. Крім того, потрібно мати при собі туристичну страховку, яка повністю покривала б витрати на можливе лікування коронавірусу (50 тис. доларів).

Додамо, що дві популярні пляжні країни у українських туристів – Єгипет і Туреччина, мають лише умовні обмеження: туди пускають всіх українців, які мають або сертифікат про вакцинацію, або новий негативний ПЛР-тест.