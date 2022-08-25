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На Кубі помер перший турист від мавпячої віспи

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Мавпяча віспа стрімко поширюється Європою

Перший турист, у якого було офіційно діагностовано віспу мавп, помер через кілька днів після того, як приїхав на популярний карибський курорт. Про перший і поки що єдиний летальний випадок у туриста від нової хвороби, що поширюється світом, повідомило міністерство охорони здоров’я Куби в понеділок, 22 серпня.

“Стан цього пацієнта швидко погіршився до критичного, сон був нестабільний з 18 серпня і помер днем ​​21-го”, – йшлося у заяві відомства. 50-річний італієць прибув на карибський курорт 15 серпня і був госпіталізований через три дні, уточнили в міністерстві. «Викриття, проведене в Інституті судової медицини, показало, що причиною смерті став сепсис через бронхопневмонію, спричинену невстановленим мікробом та множинним ушкодженням органів», – також пояснювалося в повідомленні. Міністерство виключило наявність у пацієнта інших патологій інфекційного походження після проведення досліджень, спрямованих на пояснення його тяжкості.

Відомо, що мандрівник зупинився в орендованому будинку та встиг відвідати кілька місць у західних провінціях країни. У середу він відчув загальні симптоми нездужання і в четвер звернувся до лікаря, тому що вони не зникли. Чоловіка терміново госпіталізували до лікарні після зупинки серця. Медики провели реанімаційні дії і турист отямився. Однак пізніше він все одно помер. За даними кубинського міністерства, люди, які близько контактували з мандрівниками, поміщені в ізоляцію, характерних симптомів у них не виявлено.

Довідка: Вірус нині виявлений у низці неендемічних країн. Летальні випадки зафіксовано в Іспанії, Бразилії, Індії, а тепер і на Кубі. Загалом виявлено понад 41 тис. випадків зараження віспою мавп, причому третина з них – у США. Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визнала поширення заразної хвороби надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я. У липні турецькі медики заявили, що суперпопулярний закордонний напрямок Анталія є небезпечною зоною з погляду поширення віспи мавп – подробиці читайте за цим посиланням.

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