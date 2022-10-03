В’їзд для туристів до Південної Кореї став простіше

Південна Корея – популярна азіатська країна – спростила правила в’їзду для іноземних туристів,. Йдеться про відміну з 1 жовтня обов’язкового для приїзду в країну тесту на коронавірус. Це стало відомо з заяви центрального штабу з протидії надзвичайним подіям та заходам безпеки республіки.

Відповідно до оновлених протоколів, мандрівники більше не повинні проходити ПЛР-тести на коронавірус після прибуття в популярний азіатський регіон. «З 1 жовтня скасовується обов’язкове ПЛР-тестування протягом однієї доби після прибуття для всіх, хто приїжджає», — йшлося у постанові влади.

За даними відомства, рішення щодо пом’якшення антивірусних заходів вжито у зв’язку з покращенням епідеміологічної ситуації в країні. Таким чином, південнокорейська влада наслідувала план своїх сусідів по азіатському регіону і пом’якшила умови в’їзду для мандрівників.

Раніше Таїланд також вирішив зняти з жовтня зобов’язання надавати сертифікати про щеплення та тести на COVID-19 для туристів. Крім того, було скасовано обов’язковий карантин для хворих на COVID-19 у легкій формі та осіб з безсимптомним перебігом. Влада Таїланду пояснила, що вона змінює правила для туристів, місцевих жителів та всіх інфікованих, оскільки вони вирішили знизити статус коронавірусу з «небезпечної епідемії» до «інфекційного захворювання, яке перебуває під наглядом».

Крім того, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив на прес-конференції в Нью-Йорку 22 вересня, що з 11 жовтня буде знято верхню межу в 50.000 в’їздів на день, яку раніше було введено для стримування поширення коронавірусу, а іноземці зможуть в’їжджати в країну без візи. Японія послабила більшість обмежень на поїздки, знявши зобов’язання проходити тест на ковід перед в’їздом у країну та дозволивши пакетні тури без гідів, але зберегла вимогу отримувати групові візи через туристичні агенції.