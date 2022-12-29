Південна Корея закрила аеропорти навколо Сеула через ворожі безпілотники

Влада Південної Кореї наказала міжнародним аеропортам Кімпхо та Інчхон у районі столиці Сеула тимчасово призупинити всі вильоти та прибуття після того, як північнокорейським безпілотникам вдалося прорвати оборону та пролетіти через демілітаризовану зону, що розділяє дві країни.

Південнокорейські військові підтвердили, що в понеділок удень вони підняли в повітря винищувачі та ударні гелікоптери. Це сталося після того, як північнокорейські дрони безперешкодно подолали повітрям демаркаційну лінію.

Місцеві ЗМІ повідомили, що принаймні одному безпілотнику навіть вдалося політати над південнокорейською столицею Сеулом, перш ніж його збили.

Інформаційне агентство Yonhap офіційно повідомило, що міжнародні аеропорти Кімпхо та Інчхон були змушені призупинити всі операції приблизно на годину через загрозу безпеці на вимогу Міністерства оборони.

Міністерство інфраструктури та транспорту Південної Кореї підтвердило, що зупинило польоти в районі Сеула приблизно з 13.00 до 14.00 у понеділок, але відмовилося підтвердити причину такого рішення.