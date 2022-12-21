Південна Корея в 2023 році запровадить нові типи віз для туристів

Південна Корея з 2023 року планує запровадити нові типи віз та удосконалити діючу систему K-ETA.

На цей час для в’їзду до Південної Кореї туристам потрібно отримати електронний дозвіл на поїздку K-ETA, що діє два роки. Воно дозволяє багаторазово в’їжджати до країни протягом усього терміну дії. В’їжджати без візи, оформляючи тільки K-ETA, можна з діловими та туристичними цілями, для приватного візиту чи короткострокового лікування. Цю систему хочуть удосконалити, щоби процес оформлення займав менше часу.

У 2023 році влада хоче запровадити два нових типи віз. Так, з’явиться Workcation visa – віза для «цифрових кочівників», її планують запровадити у другій половині наступного року. Другий тип – K-culture visa, вона видаватиметься тим, хто хоче вивчати корейську культуру. Така віза насамперед орієнтована на молодих людей з-за кордону.

Які документи вимагатимуть для видачі нових віз і на який термін вони видаватимуться, доки не повідомляється.

Також корейська влада планує збільшити кількість вакансій для іноземців у готельному та туристичному бізнесі, дозволити студентам працювати до 30 годин на тиждень замість нинішніх 15-ти.