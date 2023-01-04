П’ять незвичайних заборон та обмежень, які є в Північній Кореї

У Північній Кореї влада стежить за всіма, хто живе в країні або навіть просто приїжджає на якийсь час. Так, відомо, що студент із США Отто Вормбір через зірваний у готелі плакат був засуджений на 15 років трудових робіт. Ось які ще обмеження та заборони діють у цій державі.

Отже, якщо ви приїдете до Північної Кореї, зіткнетеся з наступними дивними заборонами.

На переміщення

Причому це стосується як пересування країною, так і виїздів за кордон (проте спортсмени, чиновники та дипломати можуть бути в інших країнах). Якщо людина не дотримуватиметься цих правил, то її посадять у в’язницю з антисанітарними умовами. Крім того, у столиці жити можуть люди також лише з особливого дозволу.

На Інтернет та на дзвінки в інші країни

Мобільний зв’язок у Північній Кореї працює лише з місцевими абонентами. Щодо Інтернету, то замість нього діє в країні Кванмен – внутрішній Інтернет. Також тут використовується власна операційна система – «Червона зірка», а також своя соцмережа.

На іноземні пісні та фільми

Ця заборона поширюється і на людей, які як туристи в’їхали в країну. Якщо людина подивиться будь-який південнокорейський фільм, йому можуть дати 5-15 років в’язниці. А поширення заборонених фільмів та музики карається смертною карою.

На сині джинси, фарбування волосся, пірсинг, неправильні зачіски

Причому чорні джинси все ж таки носити ви зможете. Також перукарі мають лише одну фарбу – чорного кольору, і призначається вона лише для зафарбовування сивини.

На придбання автомобіля та нерухомості

Квартири розподіляє в Північній Кореї держава, тому офіційно її не отримаєте. Також неможливо переїхати із сільської місцевості до столиці, оскільки в ній мешкають лише «обрані». Хоча можна дати хабар, і тоді ви матимете квартиру з електрикою. Однак у країні ліфтами користуються рідко, а найдешевші квартири продаються на верхніх поверхах. Водити машину в Північній Кореї можна лише чоловікам, причому для цього доведеться отримувати спеціальний дозвіл.