Безлімітна їжа та токсичні зауваження: чим вражає Південна Корея туристів

Південна Корея – яскрава та різноманітна країна, яка всього за один день може як зачарувати туриста, так і шокувати його. Докладніше про нюанси цієї країни, які вражають приїжджих – у матеріалі “ДІП“.

Кафе з “безлімітною” їжею

У таких закладах відвідувачі платять фіксовану суму (близько 14$), а потім можуть харчуватися у необмежених кількостях. Ось тільки, якщо захочеться м’яса, його доведеться засмажити самостійно. Втім, кожен стіл має витяжку.

Токсичні зауваження

У європейській культурі не прийнято вказувати людині на її зовнішні недоліки. Але у корейців все інакше: наприклад, місцеві можуть підійти до вас на вулиці та порадити виправити форму носа. До якої клініки краще звернутися вони також розкажуть.

Швидка допомога

На зупинках Південної Кореї можна зустріти жовто-червоні стовпи з кнопками для виклику швидкої допомоги.

Загальні туалети

У багатьох закладах країни можна натрапити на загальні туалети з пісуарами для чоловіків та кабінками для жінок. Іншими словами, дівчатам нерідко доводиться проходити повз чоловіків, які потребують, і це вважається нормою.

Жаби на дорогах

Подорожуючи авто по Південній Кореї, ви напевно натрапите на дорожні знаки, що попереджають про те, що дорогу можуть перетинати жаби.