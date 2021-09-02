ГоловнаКОД-Д'ІВУАРУ Кот-д'Івуарі виявлено велике родовище нафти
КОД-Д'ІВУАР

У Кот-д’Івуарі виявлено велике родовище нафти

Запаси нафти на новому родовищі оцінюються в 2 млрд барелів

Євгеній Подольський

У Кот-д’Івуарі виявлено велике родовище нафти із запасами близько 2 млрд барелів.

Як повідомив міністр гірської промисловості і енергетики Кот-д’Івуару Томас Камара нафтове родовище було виявлено консорціумом національної компанії Petroci і італійської компанії Eni.

Запаси родовища складають близько 2 млрд барелів нафти-сирцю і 2,4 млрд кубічних футів природного газу.

Дане відкриття значно збільшить видобуток нафти і газу в Кот-д’Івуарі, підкреслюється в повідомленні.

Згідно з останніми офіційними даними, видобуток нафти в Кот-д’Івуарі, яка становила 3,3 млн барелів минулого року, знизилася на 22,2 відсотка в поточному році і станом на квітень склала 2,6 млн барелів.

Всього в країні є 51 нафтове родовище, з яких 4 знаходяться в експлуатації, 26 – на стадії розвідки, а по 21 – на стадії переговорів.

Влада країни активно вживають заходів заохочення для збільшення видобутку «чорного золота».

У 2015 році в законодавство Кот-д’Івуару, що стосується нафтовидобутку, були внесені поправки з метою привернути більше іноземних компаній в виробничий процес.

Нафтові родовища в країні в основному розташовані у відкритому морі, на кордоні з Ганою.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинапожежаПравила в'їздуКабул

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International