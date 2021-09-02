У Кот-д’Івуарі виявлено велике родовище нафти із запасами близько 2 млрд барелів.

Як повідомив міністр гірської промисловості і енергетики Кот-д’Івуару Томас Камара нафтове родовище було виявлено консорціумом національної компанії Petroci і італійської компанії Eni.

Запаси родовища складають близько 2 млрд барелів нафти-сирцю і 2,4 млрд кубічних футів природного газу.

Дане відкриття значно збільшить видобуток нафти і газу в Кот-д’Івуарі, підкреслюється в повідомленні.

Згідно з останніми офіційними даними, видобуток нафти в Кот-д’Івуарі, яка становила 3,3 млн барелів минулого року, знизилася на 22,2 відсотка в поточному році і станом на квітень склала 2,6 млн барелів.

Всього в країні є 51 нафтове родовище, з яких 4 знаходяться в експлуатації, 26 – на стадії розвідки, а по 21 – на стадії переговорів.

Влада країни активно вживають заходів заохочення для збільшення видобутку «чорного золота».

У 2015 році в законодавство Кот-д’Івуару, що стосується нафтовидобутку, були внесені поправки з метою привернути більше іноземних компаній в виробничий процес.

Нафтові родовища в країні в основному розташовані у відкритому морі, на кордоні з Ганою.