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Звіт ЦРУ про походження коронавірусу – розчаровує

Американському розвідувального співтовариства не вдалося об'єднатися навколо однієї гіпотези

Гліб Парфененко
Коронавірус просочився з лабораторії: звіт ЦРУ розчаровує
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У звіті розвідки США про походження нового коронавируса немає певних висновків, повідомили кілька місцевих ЗМІ, цитованих AFP.

Агентство відзначає, що документ, замовлений президентом Джо Байденом, не дає відповіді на це делікатне питання, яке є джерелом напруженості між США і Китаєм.

В кінці травня Байден попросив «подвоїти свої зусилля» розвідку США, яка в той час не могла сказати, чи має коронавірус, що з’явився в Ухані в кінці 2019 року, тваринне походження або виникло з лабораторії в китайському місті і знайти відповідь на таємницю протягом 90 днів.

Washington Post пише, що президент США отримав учора цю надсекретну доповідь, але однозначної відповіді не дав. Незважаючи на дослідження та аналіз, розвідувальній спільноті США не вдалося об’єднатися навколо однієї гіпотези.

Довгий час теорія що відкидається більшістю експертами експертів теорія, що новий коронавірус просочився в результаті аварії з лабораторії в Ухані, знову стала частиною дебатів в Сполучених Штатах. Все більше і більше вчених закликають до більш глибокого вивчення питання, зазначає BTA з посиланням на AFP.

Китай, який категорично відкидає гіпотезу про лабораторне походження вірусу, звинувачує Сполучені Штати у поширенні «теорій змови». На сьогоднішній день новий патоген вбив майже 4,5 мільйона осіб.

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