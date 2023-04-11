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Житель Китаю до смерті налякав понад тисячу курей і сів у в’язницю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Житель Китаю до смерті налякав понад тисячу курей і сів у в'язницю

Чоловік у Китаї відзначився незвичайною провиною: мстивий громадянин ночами лякав курей сусіда і завдав серйозних матеріальних збитків, передає CNN.

За інформацією видання, кримінальний випадок стався у квітні 2022 року: мстивий чоловік лякав курей ночами.

“Інцидент стався після сварки Гу з сусідом Чжуном. Сусід обвинуваченого без попиту зрубав дерева на його ділянці, — пишуть китайські ЗМІ. – Суд округу Хеньян провінції Хунань у центральному Китаї встановив, що бажаючий помсти Гу у відповідь неодноразово пробирався на птахофабрику сусіда З собою у месника був ліхтарик, яким він світив і лякав птахів, доводячи їх до паніки.

Житель Китаю до смерті налякав понад тисячу курей і сів у в'язницю

Однією з таких ночей налякані курки забилися в кут: у тисняві загинули 500 особин. Гу затримала поліція, зобов’язавши його виплатити сусідові компенсацію 3 тисячі юанів. Однак на цьому курячий нічний жах не зупинився. Гу знову пробрався на ділянку і налякав до смерті ще 640 особин.

Загальну суму збитків, завданих сусідові, китайський суд оцінив у 13 840 юанів. Винуватця засудили до шести місяців ув’язнення з одним роком умовно. Вирок винесено з урахуванням каяття обвинуваченого у скоєному.

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