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КитайТуризм

Здав колега: У Китаї чоловіка звільнили за відпочинок на острові замість лікарняного

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Здав колега: У Китаї чоловіка звільнили за відпочинок на острові замість лікарняного

У Китаї звільнили співробітника однієї з технологічних компаній за фіктивну лікарняну відпустку: замість лікування та дотримання постільного режиму чоловік вирушив на тропічний острів.

За інформацією Business Insider, житель Пекіна, який фігурує в судових документах як “пан Сю”, провів свою двотижневу відпустку через хворобу на тропічному острові Хайнань.

Як повідомляє китайське видання National Business Daily, “все почалося з того, що співробітник подав заяву на двотижневу оплачувану відпустку, але керівник відмовив йому “через потребу в робочій силі”.

“Згодом Сю заявив начальству про наявність у нього захворювання хребта і надав медичні документи, в яких лікар рекомендував йому постільний режим та вправи для шиї. Керівництво пішло назустріч своєму працівникові і схвалило йому лікарняний замість оплачуваної відпустки”, – пише видання.

Джерело розповідає, що чоловіка помітив в аеропорту Хайнаня колега та доповів керівництву. У відповідь на розпитування начальства Сю заявив, що він був удома в Пекіні і нікуди не їздив.

“Кажу вам, що я був хворий і не мандрував. Я просто одужував удома”, – цитують Сю китайські ЗМІ.

Проте працівника швидко викрили та звільнили за два дні за “шахрайство та нечесність”.

“У відповідь звільнений працівник подав зустрічний позов, заявивши, що “не обманював свого колишнього роботодавця, тому що у нього нібито була квартира на Хайнані і він подорожував на острів і назад, не щоб відпочити, а з оздоровчою метою, щоб вилікуватися від своїх хвороб. З’ясування відносин між колишнім працівником та роботодавцем призвело до трудової суперечки”, – повідомляє видання.

Спочатку трудовий суд визнав правоту працівника і ухвалив виплатити йому компенсацію у вигляді 620 тисяч юанів порушення трудового законодавства.

Компанія не погодилася з цим рішенням та оскаржила його у вищому суді, який скасував рішення про компенсацію. Вищий суд звільнив роботодавця від виплати компенсації з формулюванням, що “Сю вчинив всупереч рекомендаціям лікаря про необхідність дотримання постільного режиму”.

У результаті шахрай залишився без роботи та без компенсації, але на волі, на відміну від свого турецького “колеги”, якому за обман роботодавця та махінацію із лікарняним загрожує до 15 років в’язниці.

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