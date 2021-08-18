Забрати у багатих, віддати бідним: Президент Китаю хоче перерозподілу багатства країни

Рівень життя в Китаї значно виріс з 1970-х років. В даний час країна являє собою величезний ринок з сотнями мільйонів споживачів середнього класу, яких обслуговують іноземні транснаціональні корпорації.

Однак різниці в багатстві залишаються значними.

Хоча Китай є світовим рекордсменом за кількістю доларових мільярдерів, Китаю тільки в минулому році вдалося офіційно викорінити абсолютну бідність.

Як повідомили сьогодні державні ЗМІ, на нараді з економіки президент Китаю закликав до розумного перерозподілу багатства, яке принесе користь всім громадянам.

Сі Цзіньпін підкреслив, що в ім’я соціальної справедливості необхідно вжити заходів щодо збільшення фінансування для людей з найнижчими доходами і коригування надмірних доходів, згідно зі звітом, підготовленим після зустрічі.

Неясно, як китайський лідер має намір досягти мети, але ці керівні принципи визначають, які будуть пріоритети в найближчі місяці.

Учасники зустрічі також підтримали більшу рівність в галузі освіти на тлі потужної критики надмірної вартості приватних навчальних курсів.

Пекін посилив заходи в секторі прибуткового освіти, який влада хоче перетворити в некомерційний. Передбачається, що обсяг навчальних курсів буде значно скорочений.

Джерело: dnes.dir.bg