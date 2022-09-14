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Всі рейси з двох головних аеропортів Шанхаю скасовані через тайфун “Муіфа”

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Всі рейси з двох головних аеропортів Шанхаю скасовані через тайфун

Сьогодні було скасовано всі рейси із двох головних аеропортів китайського мегаполісу Шанхай, повідомляє BTA.

Причина – наближення тайфуну “Муїфа”, повідомив оператор двох аеропортів. “… ми оголосимо у належний час про зміни в рейсах із двох аеропортів (Пудун та Хунцяо) відповідно до розвитку ситуації з тайфуном”, – сказав оператор.

Тайфун “Муйфа”, як очікується, досягне берегів Китаю об 11:00 ранку Грінвічем, повідомило Центральне телебачення Китаю (CCTV). Очікується, що він принесе інтенсивні дощі та сильний вітер у дві східні прибережні провінції Китаю Чжецзян та Фуцзянь, а також сам Шанхай, економічну столицю країни.

Влада провінції Чжецзян наказала всім судам повернутися до портів. Школи та туристичні об’єкти закриті. Порти Нінбо та Чжоушань на півдні Шанхаю, два найбільш завантажені у світі, також можуть постраждати.

“Муйфа” – дванадцятий тайфун, який цього року пройшов через Китай.

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