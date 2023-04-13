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Відео з жінкою на вершині статуї тисячолітнього Будди в Китаї обурило місцеву владу та викликало обурення у мережі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Медитувала на голові статуї тисячолітнього Будди: Вчинок туристки в Китаї викликав обурення

Унікальна споруда є не лише скарбом буддійської культури, а й пам’яткою всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Популярна пам’ятка провінції Сичуань у Китаї є найвищим скульптурним твором на Землі, це статуя Будди в Лешані. Її висота – 70 метрів. Місцеві жителі називають її “Будда Гори”.

“Мільйони туристів щороку з’їжджаються сюди з усього світу, щоб доторкнутися до святині та зробити пару фотографій, але одна жінка пішла далі.

Вона вирішила підкорити не лише пік освіти, а й вершину 70-метрової статуї. Вихід відвідувачки храму потрапив на відео і розлетівся всіма соціальними мережами”, – пишуть у ЗМІ.

На кадрах видно, як жінка у білому одязі перелазить через захисні поручні та починає медитувати на очах у здивованого натовпу. За словами очевидців, зрештою туристка спустилася і її забрали співробітники місцевої поліції.

“Місце, куди забралася жінка, обгороджене високими захисними поручнями, через які туристам у жодному разі не дозволяється перелазити. Наразі комісія розслідує інцидент”, – прокоментували ситуацію в комітеті з охорони скульптури.

Деякі користувачі мережі припустили, що жінка шукає популярності у соцмережах. Інші підозрюють, що причиною такої поведінки міг стати психічний розлад.

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