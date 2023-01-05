Вчені виявили секретні проходи у Великій Китайській стіні

Нещодавно 130 таємних ходів у Великій Китайській стіні було виявлено за допомогою безперервної зйомки з роздільною здатністю, близькою до сантиметра, повідомила дослідницька група оборонного об’єкта, цитує Сіньхуа.

Ґрунтуючись на подальшому аналізі фотографій та польових роботах, команда проникла в кожну з потаємних дверей, розроблених спеціально для місцевої топографії.

Історично деякі з цих таємних ходів призначалися для проходу розвідників. Треті були побудовані як канали сполучення між двома сторонами Великої стіни або для торгівлі у давнину.

Згідно з деякими офіційними документами, що належать до часів династії Мін (1368-1644), деяким кочовим племенам було дозволено використовувати такі потаємні ворота для випасу худоби між Цинхаєм та Хутао на північному заході Китаю, в регіоні з рясними водними та трав’яними ресурсами.

Про таку практику також свідчать деякі великі потаємні двері, через які два коні могли пройти в обох напрямках, сказав Чжан Юкунь, професор університету Тяньцзінь і керівник дослідницької групи.

«Все це доводить, що Велика стіна не закривалася повністю, а періодично відкривалася в певному порядку», — додав Чжан.

Вчені з династій Тан, Сун, Мін та Цін також писали про таємничі секретні проходи. Проте жодних речових доказів наявності таких прихованих об’єктів не було виявлено.

Виходи, звернені назовні, до ворога, замасковані цеглою, а сторона, звернена до солдатів, що обороняються, зроблена порожнистою. Ворогу практично неможливо розглянути розташування виходу зовні, але коли він атакує найближчий головний вхід, солдати, що обороняються, можуть зламати секретний прохід зсередини, як яєчну шкаралупу, і почати раптову атаку позаду ворога. “Це чудова демонстрація військової мудрості Стародавнього Китаю”, – сказав Лі Чжу з дослідницької групи.

Велика Китайська стіна загальною довжиною понад 20 000 км є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і складається з багатьох з’єднаних між собою окремих стін.