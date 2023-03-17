Унітаз замість тумбочки: Туристам у Китаї пропонують ультрадешеве житло для проживання

Туристам у Китаї пропонують ультрадешеве житло для проживання, але видання The Mirrior розкриває “помітні незручності” для комфорту мешканців.

За інформацією ЗМІ, дешева ночівля доступна в готелі, розташованому в Чженьчжоу: постояльцю пропонують номер 8 квадратних метрів за 60 юанів.

Подробиці проживання у кімнаті суперекономкласу розповів китайський блогер Хей Мао Чжан. За його словами, він вирішив зняти номер на нетривалий час, а таблоїд описав його експеримент.

“Він зняв, як лежить на ліжку з прямим виходом на туалет. Ліворуч від його голови, в межах досяжності, приблизно в 30 см від його вуха, знаходиться унітаз, який виглядає так, ніби він служить тумбочкою.

Збоку від ліжка знаходиться раковина, розташована досить близько, щоб можна було вмитися, притиснувшись до неї, або помити руки, сидячи на унітазі. Комусь таке планування здасться нетиповим, але для деяких це може бути дуже зручним та раціональним”, – пише видання.

Хей Мао Чжан провів у кімнаті близько третьої години, а потім розповів про планування об’єкту.

“Я відчинив двері і побачив коридор. По обидва боки були такі маленькі кімнатки. Вони повинні бути частиною квартири, яку розбили на п’ять-шість маленьких відсіків, — пояснив блогер Red Star News. – Але ліжко занадто близько до туалету”.

Власник готелю розповів ЗМІ, що мікрономери користуються великим попитом, адже вони дешеві. Більшість постояльців готелю – пацієнти великого медичного центру, розташованого за кількасот метрів, або їх родичі.

Відео з готелю стало вірусним у Китаї, і викликало неоднозначну реакцію через крихітні розміри кімнат.

“Навіть тюремна камера більша за цей номер”, – пише один із користувачів.

“Можливо, якщо він переміститься на інший бік ліжка, “запах” буде не такий помітний”, – додає другий.

“Це гнітить”, – підсумував третій.

Але 8-метрові номери – не межа мінімалізму. У Німеччині є готель шириною всього 2,5 метра та площею 53 квадратні метри. Цей об’єкт занесено до Книги рекордів Гіннеса як найменшого готелю у світі (цей титул він утримує з 2008 року).