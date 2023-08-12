У Туреччині зраділи, знайшовши заміну російським туристам

Турецька туристична преса відзначила повернення країни, яка раніше масово постачала туристів. Курорти та особливо екскурсійні регіони зраділи, знайшовши заміну російським туристам. І це, звісно, китайці.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, уряд Китаю оголосив третій список країн, де можуть бути організовані групові тури для громадян Китаю. Загалом до нього увійшли 78 країн з Азії, Європи, Африки, Північної та Південної Америки та Океанії – і Туреччина також потрапила до списку.

«З ухвалою, що набула чинності з сьогоднішнього дня, туроператори та туристичні агенції зможуть продовжити розміщення та продаж туристичних пакетів з організаціями групових турів для всіх цих країн», – пишуть турки.

Зазначимо, що на пляжних напрямках китайці ще дуже далекі від того, щоб скласти серйозну конкуренцію. Проте для екскурсійних напрямів — насамперед для популярної у китайців Каппадокії — їхнє повернення справжній порятунок.

Тож у знаменитій екскурсійній провінції, а також у Стамбулі, очікують зростання турпотоку. Плюс китайці часто скуповують нерухомість, у тому числі й курорти. А значить, зупинити зростання цін на турецьку нерухомість не вдасться…