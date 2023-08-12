Всі розділи
ГоловнаКитайУ Туреччині зраділи, знайшовши заміну російським туристам
КитайТуреччинаТуризм

У Туреччині зраділи, знайшовши заміну російським туристам

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині зраділи, знайшовши заміну російським туристам

Турецька туристична преса відзначила повернення країни, яка раніше масово постачала туристів. Курорти та особливо екскурсійні регіони зраділи, знайшовши заміну російським туристам. І це, звісно, китайці.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, уряд Китаю оголосив третій список країн, де можуть бути організовані групові тури для громадян Китаю. Загалом до нього увійшли 78 країн з Азії, Європи, Африки, Північної та Південної Америки та Океанії – і Туреччина також потрапила до списку.

«З ухвалою, що набула чинності з сьогоднішнього дня, туроператори та туристичні агенції зможуть продовжити розміщення та продаж туристичних пакетів з організаціями групових турів для всіх цих країн», – пишуть турки.

Зазначимо, що на пляжних напрямках китайці ще дуже далекі від того, щоб скласти серйозну конкуренцію. Проте для екскурсійних напрямів — насамперед для популярної у китайців Каппадокії — їхнє повернення справжній порятунок.

Тож у знаменитій екскурсійній провінції, а також у Стамбулі, очікують зростання турпотоку. Плюс китайці часто скуповують нерухомість, у тому числі й курорти. А значить, зупинити зростання цін на турецьку нерухомість не вдасться…

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Місцеві жителі Греції підняли хвилю протестів та розпочали “війну” з туристами

Греція
Місцеві жителі острова Парос у Греції підняли хвилю протестів...

В Індії два місцевих жителі зґвалтували туристку на курорті

Індія
Поліція індійського курортного штату Керала затримала двох підозрюваних, пов'язаних...

Турецький туристичний сезон: Чому туристи не хочуть витрачати гроші

Туреччина
Ситуація з туристичним сезоном у Туреччині стала об'єктом уваги...

Таємнича подія на курорті Таїланду: Вбивство та розчленування туриста

Таїланд
Події, гідні сюжету страшного фільму, розгортаються перед очима поліції...

Туристам розповіли, як визначити оптимальний бюджет для подорожі

LifeStyle
Після оформлення квитків та бронювання готелю важливо правильно спланувати...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму