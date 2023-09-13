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У Китаї туристка намагалася провезти 20 екзотичних тварин під одягом та попалася

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Китаї туристка намагалася провезти 20 екзотичних тварин під одягом та попалася

Мандрівницю, яка намагалася провезти 20 тварин – 15 змій і чотирьох багатоніжок і ящірку – було зупинено митницею Хуанган у Шеньчжені, провінція Гуандун, Південний Китай, повідомляє Global Times.

Митники звернули на неї увагу через підозріло дивну ходу і надто тісний одяг.

Подальша перевірка показала, що вона прив’язала до талії та грудей кількох тварин, а інших сховала у кишенях.

За інформацією митної служби, жінка намагалася провезти контрабандою дев’ять королівських змій, шість свинячих змій, чотирьох гігантських жовтоногих багатоніжок та одну ящірку – всі вони є екзотичними видами тварин.

Співробітники митниці нагадали, що заборонено перевозити або відправляти поштою тварин, що перебувають під загрозою зникнення, з країни без відповідного дозволу.

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