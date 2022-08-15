У Китаї туристів змило потоком гірської річки

Внаслідок паводка на річках у горах китайської південно-західної провінції Сичуань загинули туристи — їх змило потоком води.

Так, учора, 13 серпня, на одній із гірських річок загинули четверо людей, ще дев’ять постраждали. Усіх поранених госпіталізували. При цьому кількість жертв та постраждалих — не остаточна, пошуки продовжуються.

Відомо, що вчора метеорологи випустили попередження про погіршення погоди на околицях Лунменьшань у повіті Пенчжоу. Місцева влада організувала патрулі та групи добровольців, які мали попередити туристів, які відпочивають у ландшафтному парку Лунцаогоу, про необхідність екстрено евакуюватися.

Проте вже через годину стало відомо, що раптовий сильний паводок змив кількох туристів. На місце вирушили рятувальники, поліція та медики.