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У Китаї зареєстровано 13 000 випадків захворювання на COVID-19, що є максимальним показником з піку першої хвилі

Євгеній Подольський

Китай повідомив про 13 000 випадків захворювання на Covid-19 у неділю, що є максимальним показником з піку першої хвилі пандемії два роки тому. Чиновники охорони здоров’я кажуть, що вони виявили ймовірний новий підтип варіанта Омікрон у районі Шанхаю.

Стратегія Китаю Zero Kovid-19 перебуває під сильним тиском, оскільки вірус поширюється країною. До березня Китай успішно підтримував щоденну кількість випадків захворювання на двох-трьохзначному рівні завдяки жорсткій ізоляції по регіонах, масовим тестам та обмеженням на поїздки.

Але останніми тижнями кількість випадків збільшилася до тисяч щодня, особливо в епіцентрі епідемії в Шанхаї, де в неділю вулиці були зловісно порожні, оскільки 25 мільйонам людей заборонили виходити на вулицю.

Влада Сучжоу, міста за 30 хвилин їзди на захід від Шанхаю, виявила мутацію у варіанті Omicron, яка не зареєстрована ні в місцевих, ні в міжнародних базах даних, повідомили державні ЗМІ в неділю.

“Це означає, що на місцевому рівні була виявлена ​​нова версія Omicron”, – повідомило агентство “Сіньхуа” з посиланням на заступника директора Сучжоуського центру з контролю та профілактики захворювань.

Нинішня епідемія також є перевіркою терпіння Китаю щодо жорстких обмежень, оскільки більшість світу знову відкривається. У неділю 1,5 мільйона жителів Байченя на північному сході Китаю приєдналися до десятків мільйонів інших китайців, які минулого місяця зіткнулися з блокуванням, що завдало шкоди робочим місцям та економіці.

Міська влада визнала, що вони щосили намагаються контролювати спалах: тисячі людей нині поміщені в карантин державою, а звіти медичних працівників призупинено.

Заступник прем’єр-міністра Сунь Чуньлань закликав до «рішучих та швидких дій» щодо придушення епідемії після візиту до Шанхаю, повідомляє агентство Сіньхуа в неділю.

Серед мешканців зростає гнів із приводу блокади, яка спочатку планувалася триватиме лише чотири дні, але тепер, схоже, затягнеться ще на кілька днів, оскільки відбуваються нові раунди масових випробувань.

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