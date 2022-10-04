Всі розділи
ГоловнаLifeStyleУ Хайкоу 28 жовтня відкриється найбільший у світі магазин Duty Free
LifeStyleКитайТуризм

У Хайкоу 28 жовтня відкриється найбільший у світі магазин Duty Free

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Хайкоу 28 жовтня відкриється найбільший у світі магазин duty free

Найбільший у світі магазин із продажу товарів duty free відкриється у китайському місті Хайкоу (південна провінція Хайнань) 28 жовтня цього року.

Сам магазин площею 280 тисяч квадратних метрів є частиною величезного комплексу. У ньому розмістяться також готель, офісні приміщення та інші магазини з продажу звичайних товарів. Наразі, пише газета, свою продукцію в цьому магазині duty free вже готові розмістити понад 800 китайських та зарубіжних брендів.

Влада Хайнаня розпочала реалізацію експериментальної програми зі створення розвиненої мережі duty free у 2011 році. В даний час на острові налічується дев’ять магазинів безмитної торгівлі, розташовані в адміністративному центрі провінції – місті Хайкоу, курорті Санья, а також у прибережному містечку Боао в районі Цюнхай на північному сході Хайнаня.

З 1 липня 2020 року влада провінції збільшила з 30 тис. до 100 тис. юанів (з $4,2 тис. до $14,2 тис.) квоту на одну особу на покупки в магазинах безмитної торгівлі провінції. З 38 до 45 позицій було розширено список безмитних товарів. З 2 лютого минулого року на Хайнані також запрацювала послуга доставки товарів безмитної торгівлі до пункту призначення поштою покупцям, що залишають острів.

У 2021 році обсяг продажів магазинів duty free на Хайнані перевищив 60 млрд юанів (близько $8,5 млрд), збільшившись на 84% у річному обчисленні. Цього року влада острова розраховує на те, що цей показник буде доведений до 100 млрд юанів ($14,2 млрд).

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму