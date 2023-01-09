Туреччина готується до прийому мільйонів китайських туристів

Поки що Європа та інші країни світу намагаються відгородитися від багатомільйонного турпотоку з Китаю, вводячи для них тестування (подробиці тут), Туреччина, навпаки, готується до довгоочікуваної зустрічі з мандрівниками з густонаселеної країни. Про це китайській агенції «Сіньхуа» розповіли турецькі експерти.

“Ми очікуємо, що повернення китайських туристів буде поступовим, особливо з динамікою після першої половини цього року, таким чином, ми можемо досягти рівня, що передує пандемії”, – повідомив голова стамбульського туристичного агентства Ligarba Ірфан Карслі.

Оскільки очікується, що 8 січня Китай упорядковано відновить виїзний туризм на тлі оптимізації заходів реагування на COVID-19, турецькі гравці туристичного сектора з нетерпінням чекають на повернення багатомільйонного китайського турпотоку. За інформацією Карслі, китайські групи почнуть прибувати до Туреччини у квітні. У зв’язку з цим експерт закликав не зволікати з нацперевізником Turkish Airlines і збільшити поточну частоту рейсів до 28 на тиждень з китайських міст.

Остання оптимізація заходів реагування Китаю на COVID-19 і рішення знизити рівень контролю за ним, розглядаючи його як інфекцію класу B, а не як серйознішу інфекцію класу A, зрештою залучить до Туреччини велику кількість відпочиваючих, що допоможе стимулювати економіку країни, впевнений спеціаліст.

“Туреччина має подбати про те, щоб запропонувати китайським туристам відповідні та високоякісні послуги, з туристичними гідами, які вільно розмовляють їхньою мовою, та пропонують чесний та етичний підхід до них”, – додав професіонал.

Нагадаємо, у докоподібному 2019 році Туреччина прийняла понад 420.000 китайських туристів, і експерти в галузі туризму покладають великі надії на повернення цього числа якнайшвидше.

Культурний туризм: що саме обирали китайці у Туреччині?

Популярним місцем екскурсійного туризму для китайських мандрівників до пандемії COVID-19 була Каппадокія з її долинами та природними скельними утвореннями, казковими димарями та турами на повітряній кулі. Представники місцевого сектору очікують на повернення азіатських туристів у 2023 році, особливо з нагоди святкування Нового року за Місячним календарем у січні, який настане 22 січня, а закінчиться 9 лютого.

“Каппадокія – дуже відомий напрямок для китайських туристів, це найбільший напрямок після Стамбула, культурного центру Туреччини”, – розповів агентству “Сіньхуа” Халіс Айдоган, пілот повітряної кулі та представник Pasha Balloon Tours. За словами Айдогана, у докоподібному 2019 році майже половина учасників польотів на повітряних кулях була з Китаю. При цьому прибутки від туризму для цього турцентру є основним джерелом.

Мехмет Дінлер, голова правління Royal Balloon — компанії, що займається польотами на повітряній кулі, повідомив виданню, що вони почали розробку нових атракціонів спеціально для китайських туристів: «Ми намагаємося запропонувати обслуговування бізнес-класу, зручніше — кулі оснастять меншими кошиками, що вміщають від 16 до 20 осіб».

Есра Ялаз, туроператор культурних турів, що базується у столиці Анкарі, звернула увагу на те, що китайські мандрівники особливо зацікавлені у культурному туризмі. “В Інтернеті ми вже отримали кілька запитів і питань від потенційних мандрівників з Китаю, які бажають відвідати, наприклад, Стамбул, а також інші райони Туреччини”, – зазначила вона.

Турецькі офіційні особи заявили, що країна готова прийняти китайських мандрівників із розпростертими обіймами і не підтримує натягнуті відносини Китаю з європейськими країнами, щоб уникнути переорієнтування величезного туристичного попиту. «Ми сподіваємося, що цьогорічний туристичний потік може досягти і перевищити рівень 2019 року», — уточнив заступник міністра Міністерства культури і туризму Туреччини Озгул Озкан Явуз.

За даними Міністерства культури та туризму, за перші 11 місяців 2022 року Туреччина прийняла 42.16 мільйонів іноземних туристів. 2023 року туристична держава має намір залучити 60 мільйонів іноземних мандрівників і очікує, що туристичний сектор принесе дохід у розмірі $56 млрд.