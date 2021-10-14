Президент Тайваню зробив заяву щодо війни з Китаєм

Тайвань не почне війну з Китаєм і жодним чином не призведе до конфлікту в поодинці, але якщо інша сторона зробить військові дії, їй доведеться відповісти, – заявив у четвер міністр оборони Чиу Гоченг. Це чергова заява представника уряду Тайваню щодо можливого початку війни з КНР.

У четвер міністр Чиу взяв участь в засіданні парламентського комітету національної оборони – Законодавчої ради.

Чиу підкреслив, що Тайвань не призведе до конфлікту з Китаєм, але це не означає, що тайванські військові будуть простоювати «як пластикові манекени». За його словами, країні доведеться реагувати на можливі військові дії протиборчої сторони. – Перший бій в такому разі не буде останнім, бо тільки одна сторона приймає рішення про закінчення війни, – додав міністр оборони.

На початку жовтня Чиу оголосив, що Китай вже має можливість атакувати Тайвань і що повномасштабне вторгнення буде в межах досяжності КНР в 2025 році. Він також зазначив, що недавні численні вторгнення китайських військових літаків в розпізнавальну зону протиповітряної оборони (ППО) Тайваню піддали тайваньських пілотів серйозному тиску.

З аналогічною заявою в неділю виступив президент Тайваню Каджая Інвень. – Ще раз хочу сказати, що Тайвань готовий внести свій внесок у мирний розвиток ситуації в регіоні. Наша позиція щодо відносин в Тайванській протоці залишається незмінною: ні наша добра воля, ні наші зобов’язання не зміняться. «Ми закликаємо до збереження статус-кво, і ми докладемо всіх зусиль, щоб запобігти одностороння зміна нинішнього стану», – сказала вона. За її словами, «ми розраховуємо на поліпшення відносин в протоці і не будемо діяти необачно, але ні в кого не повинно бути ілюзій: тайванці не піддадуться тиску».

На початку жовтня південно-західна частина ППО Тайваню була прорвана в цілому 150 разів китайськими військовими літаками, включаючи винищувачі Shenyang J-16 і SU-30 і бомбардувальники Xian H-6, здатні нести ядерні боєголовки. Тоді був побитий поточний рекорд таких вторгнень, коли 56 військових літаків КНР були доставлені в тайванську ППО за один день. В останні дні ситуація покращилася – останнє порушення сталося в неділю, коли три китайських літака вторглися в зону.